Le dollar canadien a légèrement baissé par rapport à son homologue américain mardi, les investisseurs évaluant les perspectives des banques centrales de retarder les réductions de taux d'intérêt suite aux données d'inflation américaines.

Le huard s'échangeait 0,1 % de moins à 1,3495 pour un dollar américain, soit 74,10 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis jeudi à 1,3525.

"Le dollar américain est globalement plus élevé sur un rapport d'inflation plus chaud et c'est toute l'histoire du marché des devises aujourd'hui," a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive.

Les prix à la consommation américains ont augmenté de manière significative en février, avec des coûts plus élevés pour l'essence et le logement, suggérant une certaine stabilité de l'inflation qui pourrait retarder la réduction des taux d'intérêt prévue en juin par la Réserve Fédérale.

La Banque du Canada pourrait ne pas vouloir trop s'écarter de la Fed si cela conduit à un dollar canadien plus faible et à des coûts d'importation plus élevés, selon les analystes.

"Si les banquiers centraux restent à l'écart, les risques économiques commencent à s'accumuler pour 2025 en ce qui concerne la croissance mondiale et la croissance canadienne", a déclaré M. Button.

Le Canada est un grand producteur de matières premières, notamment de pétrole, et le huard a donc tendance à être sensible aux perspectives économiques mondiales. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont chuté pour la quatrième journée consécutive, s'établissant à 77,56 dollars le baril, soit une baisse de 0,5 %.

Mercredi dernier, la Banque du Canada a déclaré qu'il était trop tôt pour envisager un assouplissement des taux, en maintenant son taux de référence à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 3,7 points de base à 3,394%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction d'Andrea Ricci)