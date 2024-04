Le dollar canadien a légèrement baissé par rapport à son homologue américain jeudi, abandonnant ses gains antérieurs, alors que les investisseurs évaluent la force récente des matières premières et attendent les données sur l'emploi national qui pourraient donner des indices sur les perspectives d'éviter une récession.

Le huard s'échangeait 0,1 % de moins à 1,3535 pour un dollar américain, ou 73,88 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus élevé depuis le 21 mars à 1,3479. Ce recul par rapport à un sommet de deux semaines s'explique par la baisse de Wall Street.

Des données plus faibles que prévu sur les services américains et une hausse des prix du cuivre ont aidé à soutenir la monnaie canadienne ces derniers jours, a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux chez Silver Gold Bull.

"Le commerce des matières premières pourrait être un moteur pour le (dollar) canadien s'il se maintient", a ajouté M. Bregar.

Le Canada est un important producteur de matières premières, notamment de pétrole, de cuivre et d'or. Il a enregistré un excédent commercial plus important que prévu de 1,39 milliard de dollars canadiens (1,03 milliard de dollars) en février, car un niveau record d'or non ouvré a aidé les exportations à dépasser l'augmentation des importations.

Le cuivre a augmenté de 1,1 % jeudi, tandis que le prix du pétrole a progressé de 1,4 % à 86,59 dollars le baril.

Néanmoins, le dollar canadien devrait se renforcer moins qu'on ne le pensait au cours de l'année à venir, en raison de la faiblesse de l'inflation qui pourrait retarder les réductions des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et de l'incertitude croissante à l'approche de l'élection présidentielle américaine, selon un sondage Reuters.

Les économistes s'attendent à ce que les données sur l'emploi au Canada, attendues vendredi, montrent que l'économie a créé 25 000 emplois en mars.

"Le marché accueillera très favorablement un résultat meilleur que prévu. L'espoir de ne pas assister à une récession grandit", a déclaré M. Bregar.

Les rendements des obligations canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe. Le 10 ans était en baisse de 2,1 points de base à 3,574% après avoir atteint mardi son plus haut niveau intrajournalier en près de trois semaines à 3,678%. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Diane Craft)