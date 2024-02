Le dollar canadien s'est renforcé par rapport à son homologue américain jeudi, alors que les prix du pétrole ont augmenté et que les données plus faibles que prévu sur les ventes au détail aux États-Unis ont encouragé les prises de bénéfices par les investisseurs qui avaient parié sur le billet vert.

Le huard s'échangeait 0,5 % plus haut à 1,3480 pour un billet vert, soit 74,18 cents américains.

Il s'agit de la deuxième journée consécutive de gains pour la devise. Mardi, il a atteint son niveau intrajournalier le plus faible en deux mois à 1,3586, les investisseurs ayant réévalué les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale au cours des prochains mois.

"Les gens craignaient que l'inflation soit trop élevée et que cela maintienne les taux à un niveau plus élevé", a déclaré Darren Richardson, directeur général de Richardson International Currency Exchange Inc. "Des chiffres plus faibles comme ceux des ventes au détail aident la Fed à réduire ses taux à l'avenir.

Les ventes au détail aux États-Unis ont connu leur plus forte baisse en 10 mois en janvier, suggérant un ralentissement de la dynamique des dépenses de consommation.

"Nous avons également assisté à de nombreuses prises de bénéfices [...]. Nous avons vu beaucoup de vendeurs arriver et profiter de la hausse du dollar", a déclaré M. Richardson.

Le dollar américain a repris quelques gains récents par rapport à un panier de devises principales, tandis que le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a augmenté de 1,7 % pour atteindre 77,97 dollars le baril.

Les données nationales ont montré que les mises en chantier ont chuté de 10 % en janvier par rapport au mois précédent et que les ventes d'usines ont baissé de 0,7 % en décembre. Toutefois, une grande partie de la baisse des ventes d'usines est due aux prix. Les volumes ont diminué beaucoup moins, de 0,1 %.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont légèrement baissé sur une courbe plus plate, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en baisse de 1,7 point de base à 3,541%, prolongeant son recul depuis un sommet de deux mois et demi mardi à 3,695%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction d'Alex Richardson)