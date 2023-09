Le dollar canadien a légèrement progressé par rapport à son homologue américain mercredi, la hausse des prix du pétrole ayant compensé la faiblesse récente des marchés boursiers, la devise se redressant après avoir atteint son niveau le plus bas en près de deux semaines.

Le huard s'échangeait 0,1 % de plus à 1,3504 pour un billet vert, soit 74,05 cents américains, après avoir touché son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 15 septembre à 1,3542.

La devise a fluctué "alors que l'influence positive de la hausse des prix du pétrole rivalise avec l'influence négative de la chute des prix des actions", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux chez Silver Gold Bull.

"La semaine dernière a été difficile en raison de la hausse des rendements obligataires américains et de la façon dont le marché des changes a été forcé de se ruer sur le dollar américain en conséquence.

Le rendement des obligations américaines à 10 ans a augmenté de 5,4 points de base à 4,612 %, son niveau le plus élevé en 16 ans, tandis que le dollar américain a ajouté à ses gains récents contre un panier de monnaies principales.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a augmenté de 3,6 % à 93,68 $ le baril, après qu'une forte baisse des stocks de pétrole brut aux États-Unis ait aggravé les inquiétudes concernant l'insuffisance de l'offre mondiale.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le taux à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2007 à 4,117 % avant de redescendre à 4,093 %, en hausse de 7,5 points de base sur la journée.

L'Ontario, la province la plus peuplée du Canada et l'un des plus grands emprunteurs sous-souverains du monde, a déclaré un déficit de 5,9 milliards de dollars canadiens (4,4 milliards de dollars) pour l'exercice 2022-23, selon les documents des comptes publics.

Ce déficit est supérieur à l'estimation provisoire de 2,2 milliards de dollars canadiens faite en mars, tandis que les recettes de l'impôt sur le revenu des particuliers ont chuté de 16 % par rapport à l'estimation de mars. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction d'Alison Williams)