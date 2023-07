Le dollar canadien a légèrement augmenté par rapport à son homologue américain, largement plus fort, mercredi, les investisseurs espérant que l'économie américaine pourrait atteindre un atterrissage en douceur malgré une campagne agressive de relèvement des taux d'intérêt par la Réserve fédérale.

Le huard s'échangeait 0,1 % de plus à 1,3160 pour un billet vert, soit 75,99 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3156 à 1,3193. Vendredi, il a atteint son niveau le plus élevé depuis septembre à 1,3090.

"Il est difficile de s'en sortir", a déclaré Adam Button, analyste en chef des devises chez ForexLive. "Le marché est de plus en plus convaincu que les États-Unis ne se dirigent pas vers une récession. La force au sud de la frontière est une force stabilisatrice pour le dollar canadien."

La résistance de l'économie américaine et le taux de chômage historiquement bas, plus d'un an après le début des hausses de taux de la Fed, n'ont cessé de déconcerter les analystes et les investisseurs. Le Canada exporte environ 75 % de ses produits vers les États-Unis.

L'une des principales exportations du Canada est le pétrole. Le prix du pétrole a baissé de 0,5 % à 75,35 dollars le baril, les investisseurs ayant pris leurs bénéfices après des gains antérieurs dus au resserrement de l'offre de pétrole brut aux États-Unis et à la promesse de la Chine de relancer sa croissance économique.

La couronne norvégienne a été la seule autre devise du G10 à gagner du terrain face au dollar américain. Le billet vert a récupéré quelques baisses récentes contre un panier de devises majeures après que l'inflation en Grande-Bretagne se soit ralentie plus que les économistes ne le prévoyaient en juin, ce qui a pesé sur la livre sterling.

Cela fait suite aux données sur l'inflation canadienne de mardi qui ont également montré que les pressions sur les prix ralentissaient plus que prévu.

Les nouvelles ne sont pas toutes bonnes pour l'économie. Au Canada, les dockers en grève de la côte pacifique ont émis mercredi un nouveau préavis de 72 heures pour un débrayage, selon les employeurs.

Le rendement des obligations canadiennes à 10 ans a baissé de 3,1 points de base pour atteindre 3,350 %. Il s'est éloigné d'un sommet de neuf mois atteint en juillet à 3,724%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction d'Alex Richardson)