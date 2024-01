Le dollar canadien a peu varié par rapport à son homologue américain mardi, la devise abandonnant ses gains antérieurs alors que les prix du pétrole ont chuté et que les investisseurs ont pesé les perspectives d'un changement de cap dovish cette semaine de la part de la Banque du Canada.

Le huard s'échangeait presque inchangé à 1,3480 pour un billet vert, soit 74,18 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3454 à 1,3491.

"Le dollar canadien est à la baisse alors que les traders se préparent à une décision prudente de la banque centrale demain", a déclaré Karl Schamotta, stratège en chef chez Corpay, dans une note.

La Banque du Canada devrait laisser son taux directeur inchangé à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %, lors de sa décision de mercredi, au cours de laquelle elle devrait également mettre à jour ses prévisions en matière d'inflation et de croissance économique.

"Nous pensons que le langage utilisé dans la déclaration d'accompagnement, le rapport sur la politique monétaire et la conférence de presse décevra les participants au marché qui s'attendent à un pivot imminent vers une politique plus souple", a déclaré M. Schamotta.

"Mais nous pourrions nous tromper. Une forte baisse des prévisions de croissance, peut-être associée à des indices d'un plan visant à ralentir le rythme du resserrement quantitatif, pourrait déclencher un nouveau fléchissement de la monnaie."

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a baissé, les opérateurs ayant mis en balance les interruptions de production aux États-Unis et les tensions au Moyen-Orient et en Europe avec l'augmentation de l'offre de brut en Libye et en Norvège. Les prix du brut américain ont baissé de 1 % à 73,99 dollars le baril.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 3,4 points de base à 3,495%. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Jonathan Oatis)