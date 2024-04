Le dollar canadien a légèrement baissé par rapport à son homologue américain mardi, alors que les prix du pétrole ont chuté et que les investisseurs ont pris en compte le risque que la Banque du Canada signale le début d'une campagne de réduction des taux d'intérêt lors de la décision de politique générale de cette semaine.

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la banque centrale canadienne maintienne son taux de référence à 5%, son plus haut niveau depuis 22 ans, mercredi, mais qu'elle commence à réduire ses taux en juin.

"Même si la Banque du Canada ne réduit pas ses taux demain, le marché semble être positionné soit pour un commentaire dovish, soit pour une nouvelle faiblesse du dollar canadien", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex LLC.

Les spéculateurs ont augmenté leurs paris baissiers sur le dollar canadien au plus haut depuis décembre, selon les données de la Commodity Futures Trading Commission américaine vendredi.

"L'inflation a baissé plus que prévu au cours des deux derniers mois et le taux de chômage est passé de 5 % il y a un an à 6,1 %", a déclaré M. Chandler.

Le dollar canadien s'échangeait 0,1 % de moins à 1,3585 pour un dollar américain, soit 73,61 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3548 à 1,3598. Vendredi, il a touché un creux de trois mois à 1,3647.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis en baisse de 1,4 % à 85,20 $ le baril, abandonnant certains gains récents pour une deuxième journée. Le pétrole est l'une des principales exportations du Canada.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain après qu'un ancien responsable de la Réserve fédérale ait déclaré que trois réductions des taux d'intérêt restaient probables cette année.

Le taux à 10 ans a baissé de 6,4 points de base à 3,562%, après s'être approché lundi du haut de sa fourchette au cours des derniers mois. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Josie Kao)