Le dollar canadien a légèrement baissé par rapport à son homologue américain mercredi, l'appétit pour le risque s'étant estompé et après que les données sur l'inflation canadienne de la veille aient augmenté les perspectives d'une nouvelle réduction des taux d'intérêt par la Banque du Canada la semaine prochaine.

Le huard s'échangeait 0,1 % de moins à 1,3690 pour un dollar américain, soit 73,05 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3657 à 1,3701.

"Le CAD est plus faible en raison de la faiblesse des actions et des préoccupations persistantes concernant une réduction des taux la semaine prochaine après les données de l'IPC d'hier", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux chez Silver Gold Bull.

Certains des principaux indices boursiers américains, y compris le Nasdaq, ont chuté alors que la perspective d'un resserrement des mesures commerciales américaines axées sur la Chine a pesé sur les grandes capitalisations boursières des secteurs des puces et de la technologie.

Le Canada étant un grand producteur de matières premières, sa monnaie a tendance à être sensible aux changements d'humeur des investisseurs.

Les marchés monétaires évaluent à près de 90 % les chances que la Banque du Canada réduise ses taux pour une deuxième réunion consécutive lors de l'annonce de sa politique le 24 juillet, après que les données de mardi aient montré que le taux d'inflation annuel du Canada s'est ralenti à 2,7 % en juin, contre 2,9 % en mai.

Les données canadiennes sur les ventes au détail pour le mois de mai, attendues vendredi, pourraient fournir des indices supplémentaires sur les perspectives d'un nouvel assouplissement. Les économistes s'attendent à une baisse mensuelle de 0,6 %.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, était en hausse de 2,5 % à 82,79 dollars le baril, mais d'autres matières premières, telles que le cuivre, ont baissé.

Les rendements obligataires canadiens ont été mitigés sur une courbe plus plate. Le taux à 10 ans a baissé de 1,5 point de base à 3,340%, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 25 juin à 3,331%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Sandra Maler)