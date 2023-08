Le dollar canadien a peu varié par rapport à son homologue américain jeudi, la devise se redressant d'un plus bas de près de quatre semaines grâce à la reprise des prix des matières premières et aux investisseurs qui attendent les données sur l'emploi au Canada et aux États-Unis.

Le huard s'échangeait presque sans changement à 1,3350 pour un billet vert, soit 74,91 cents américains, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 7 juillet à 1,3377.

"Il a rebondi parce que nous voyons des rebonds intéressants pour le pétrole et le cuivre aujourd'hui", a déclaré Erik Bregar, directeur de la gestion des risques de change et des métaux précieux chez Silver Gold Bull.

Le Canada est un important producteur de matières premières, notamment de métaux et de pétrole. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 2,6 % à 81,55 dollars le baril, l'Arabie saoudite et la Russie ayant pris des mesures pour maintenir l'offre à un niveau bas jusqu'en septembre et peut-être au-delà.

"Mais dans l'ensemble, le (dollar) canadien semble encore assez faible par rapport aux autres devises du G7", a déclaré M. Bregar. "Il y a eu un momentum derrière la faiblesse depuis que le dollar-CAD est revenu au-dessus de 1,3250 et je pense que les deux rapports sur l'emploi de demain matin vont être un autre catalyseur pour le mouvement des prix.

Les rapports sur l'emploi au Canada et aux États-Unis pour le mois de juillet doivent être publiés vendredi, ce qui pourrait aider à orienter les attentes en matière d'augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale. Les analystes s'attendent à un gain de 21 100 emplois pour le Canada.

Les analystes ont revu à la hausse leurs prévisions concernant le dollar canadien, alors que les banques centrales du monde entier, y compris la Fed, se rapprochent de la fin de leurs campagnes de relèvement des taux d'intérêt, selon un sondage Reuters.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur une courbe plus pentue, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le taux à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis le 21 octobre à 3,734% avant de redescendre à 3,704%, soit une hausse de 7,7 points de base sur la journée. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction d'Alison Williams)