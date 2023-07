Le dollar canadien s'est renforcé face à son homologue américain vendredi, rebondissant d'un plus bas de quatre semaines, alors que des données sur l'emploi plus fortes que prévu ont renforcé les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la part de la Banque du Canada.

L'économie canadienne a créé 59 900 emplois en juin, le plus grand nombre depuis janvier et bien plus que la prévision médiane d'un gain de 20 000, tandis que le taux de chômage a augmenté de 5,2 % à 5,4 %, car davantage de personnes ont cherché du travail.

"Le rapport sur l'emploi d'aujourd'hui pour le mois de juin a dissipé l'idée soulevée le mois dernier selon laquelle le marché du travail canadien a commencé à se refroidir brusquement", a déclaré Jay Zhao-Murray, un analyste de marché chez Monex Canada Inc.

"Les marchés ont commencé à adhérer avec plus de confiance à notre opinion selon laquelle la Banque du Canada devrait augmenter ses taux une fois de plus mercredi prochain."

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a 67 % de chances que la Banque du Canada augmente son taux d'intérêt de référence de 25 points de base lors de la décision politique de mercredi prochain, contre environ 60 % avant les données. Le taux directeur est actuellement fixé à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans.

Le dollar canadien s'échangeait 0,7 % de plus à 1,3270 pour un billet vert, soit 75,36 cents américains, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 8 juin à 1,3387. Pour la semaine, la devise était en baisse de 0,3 %.

Des données séparées ont montré que la croissance de l'emploi aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin, ce qui a aidé à plafonner les rendements obligataires américains, tandis que le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a ajouté à son gain hebdomadaire. Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a augmenté de 2,9 % à 73,86 $ le baril,

Le rendement canadien à deux ans a atteint son plus haut niveau depuis juillet 2001, à 4,917 %, avant de se replier à 4,775 %, en hausse de 2,1 points de base sur la journée.

L'écart entre le taux canadien et le taux américain équivalent s'est réduit de 9,1 points de base pour atteindre un écart d'environ 16 points de base en faveur de l'obligation américaine. (Reportage de Fergal Smith, édition d'Alistair Bell et Susan Fenton)