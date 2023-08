Le dollar canadien s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis près de trois mois face à son homologue américain vendredi, les investisseurs ayant du mal à trouver des facteurs positifs pour soutenir la monnaie face aux gains généralisés du billet vert.

Le huard se négociait 0,3 % plus bas à 1,3615 pour un billet vert, ou 73,45 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 31 mai à 1,3639.

Pour la semaine, la devise était en baisse de 0,5 %, sa sixième semaine consécutive de baisse et la plus longue série de pertes hebdomadaires depuis mai 2022.

"Le Canada n'a pas beaucoup d'atouts en sa faveur", a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex LLC. "Le pétrole est sorti de ses (récents) sommets, les taux américains sont en hausse. Le marché boursier est en légère hausse aujourd'hui, mais la véritable histoire est son récent repli."

La vigueur récente du dollar américain a ajouté à la pression exercée sur le dollar canadien. Le billet vert a augmenté vendredi par rapport à un panier de devises principales après que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a déclaré que la Fed pourrait avoir besoin d'augmenter encore les taux d'intérêt pour s'assurer que l'inflation est contenue.

"Dans l'ensemble, il y a deux choses qui dirigent les marchés. L'un est la Fed et la hausse des taux d'intérêt américains et l'autre est l'inquiétude concernant la croissance chinoise", a déclaré M. Chandler.

Le Canada est un grand producteur de matières premières, notamment de pétrole, et le huard est donc sensible aux perspectives économiques mondiales. Le prix du pétrole a oscillé autour de 79 dollars le baril, à son niveau le plus bas depuis un mois.

Les données nationales ont constitué un point positif, avec une estimation préliminaire montrant que le commerce de gros a augmenté de 1,4 % en juillet par rapport à juin.

Le rendement canadien à 10 ans a peu varié à environ 3,69 %, après avoir atteint son plus haut niveau en 15 ans la semaine dernière à 3,828 %. (Reportage de Fergal Smith, édition d'Alistair Bell)