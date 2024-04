Le dollar canadien s'est affaibli pour atteindre son plus bas niveau depuis près de cinq mois face à son homologue américain, largement plus fort, vendredi. Les investisseurs ont profité des récentes données économiques pour parier que la Banque du Canada commencerait à réduire ses taux d'intérêt avant la Réserve fédérale.

Le huard se négociait 0,6 % plus bas à 1,3765 pour un dollar américain, ou 72,65 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 14 novembre à 1,3779.

Pour la semaine, la monnaie a perdu 1,3 %, sa plus forte baisse hebdomadaire depuis mai 2023.

"Même si le dollar fait l'objet d'une surenchère générale, vous pouviez voir cette faiblesse du dollar canadien se profiler après les chiffres de l'emploi de vendredi dernier", a déclaré Tony Valente, cambiste principal chez AscendantFX.

Les données de vendredi dernier ont montré que l'économie canadienne a étonnamment perdu des emplois en mars et que la croissance de l'emploi aux États-Unis a dépassé les attentes.

Depuis lors, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré qu'une réduction des taux en juin était possible, et les données américaines ont montré que les prix à la consommation ont augmenté plus que prévu le mois dernier.

"L'inflation restant stable, la Fed n'a pas d'autre choix que de repousser les réductions de taux", a déclaré M. Valente.

Les investisseurs s'attendent à ce que la Fed attende au moins jusqu'en juillet avant d'assouplir ses taux, alors qu'ils considèrent qu'il y a environ 50 % de chances que la Banque du Canada procède à une première réduction de ses taux en juin.

Les ventes de logements au Canada ont augmenté de 0,5 % en mars par rapport à février et de 1,7 % sur une base annuelle, selon les données de l'Association canadienne de l'immeuble.

Le Canada prévoit de construire près de 3,9 millions de logements d'ici à 2031 dans le cadre d'une nouvelle initiative fédérale, a déclaré le Premier ministre Justin Trudeau, alors que le pays est confronté à un gouffre entre l'offre et la demande de logements.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en baisse de 11,1 points de base à 3,622%, après avoir touché jeudi son plus haut niveau intrajournalier depuis le 16 novembre à 3,763%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Leslie Adler)