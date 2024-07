Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau en plus de deux semaines par rapport à sa contrepartie américaine jeudi, alors que le billet vert a enregistré des gains généralisés et avant les données sur les ventes au détail qui pourraient guider les attentes de réduction des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

Le huard s'échangeait 0,2 % de moins à 1,3715 pour un dollar américain, soit 72,91 cents américains, son niveau le plus faible depuis le 2 juillet.

Les économistes s'attendent à ce que les données sur les ventes au détail canadiennes, attendues vendredi, indiquent une baisse de 0,6 % en mai par rapport à avril.

"Les ventes au détail de demain pourraient avoir une influence sur la direction à court terme, mais le marché se tourne maintenant vers la réunion de la Banque du Canada de la semaine prochaine", a déclaré Amo Sahota, directeur de Klarity FX à San Francisco.

"Je pense que la baisse de l'inflation aide à justifier une progression plus rapide de la réduction des taux.

Les données de mardi ont montré que le taux d'inflation annuel du Canada a ralenti à 2,7 % en juin, contre 2,9 % en mai. Les investisseurs considèrent qu'il y a 85 % de chances que la Banque du Canada réduise son taux de référence lors de la décision politique du 24 juillet, selon les données du marché des swaps.

Le mois dernier, la BdC est devenue la première banque centrale du G7 à assouplir sa politique, en abaissant son taux de référence de 25 points de base à 4,75 %.

Le dollar américain a récupéré quelques pertes récentes contre un panier de devises majeures, y compris l'euro, alors que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux d'intérêt, comme cela était largement attendu.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont peu varié à 82,88 dollars le baril, mais le cuivre a baissé de 3 %, atteignant son niveau le plus bas depuis trois mois. Le Canada est un important producteur de matières premières, notamment de cuivre et de pétrole.

Les rendements obligataires canadiens ont légèrement augmenté sur l'ensemble de la courbe alors que les rendements du Trésor américain ont grimpé. Le rendement à 10 ans a augmenté de près d'un point de base à 3,356%, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 25 juin à 3,317%. (Reportage de Fergal Smith, édition de Nick Zieminski)