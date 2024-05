Le dollar canadien s'est renforcé par rapport à son homologue américain lundi, les données nationales préliminaires montrant une augmentation du commerce de gros en avril et après que les spéculateurs aient augmenté leurs paris baissiers sur la monnaie au plus haut niveau en près de sept ans.

Le huard s'échangeait 0,2 % de plus à 1,3630 pour un dollar américain, soit 73,37 cents américains, son niveau le plus élevé depuis mercredi dernier. Les échanges sur les marchés des changes ont été ralentis par les jours fériés en Grande-Bretagne et aux États-Unis.

Le commerce de gros canadien a augmenté de 2,8 % en avril par rapport à mars, en grande partie grâce à la hausse des ventes dans le sous-secteur des véhicules automobiles et de leurs pièces et accessoires, a indiqué Statistique Canada dans une estimation rapide.

Les données sur le produit intérieur brut sont attendues vendredi et devraient montrer que l'économie canadienne a progressé à un taux annualisé de 2,2 % au premier trimestre. Ce taux serait inférieur à celui de 2,8 % prévu par la Banque du Canada en avril.

"L'économie a commencé l'année en force, avec un énorme PIB en janvier. Cependant, l'élan s'est estompé au fur et à mesure que le trimestre avançait", a déclaré Benjamin Reitzes, stratège en matière de taux canadiens et de macroéconomie chez BMO Marchés des capitaux.

Les investisseurs considèrent qu'il y a environ 60 % de chances que la banque centrale entame une campagne de réduction des taux d'intérêt lors de l'annonce de sa politique la semaine prochaine, ce qui pourrait marquer le début d'une divergence de politique avec la Réserve fédérale.

Les positions courtes nettes sur le dollar canadien ont augmenté pour atteindre 90 824 contrats au 21 mai, contre 80 303 la semaine précédente, marquant le plus haut niveau depuis juin 2017, ont montré vendredi les données de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, a augmenté pour une deuxième journée consécutive lundi, gagnant 1,3% à 78,73 dollars le baril.

Les rendements des obligations du gouvernement canadien ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, avec le 10 ans en hausse de 1,6 points de base à 3,625%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction d'Andrea Ricci)