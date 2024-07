Le dollar canadien a atteint son plus bas niveau depuis 17 jours face à son homologue américain vendredi, alors que les ventes au détail canadiennes ont chuté plus que prévu et que les investisseurs ont pris en compte la possibilité d'un changement de leadership aux États-Unis, qui pourrait perturber le commerce mondial.

Le huard se négociait 0,2 % de moins à 1,3730 pour un dollar américain, ou 72,83 cents américains, après avoir atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 2 juillet à 1,3747. Pour la semaine, la devise était en baisse de 0,7 %.

"Les développements de cette semaine suggèrent que les investisseurs commencent à considérer les risques associés à un retour de l'ancien président Trump à la Maison Blanche l'année prochaine", a déclaré Shaun Osborne, stratège en chef des devises à la Banque Scotia, dans une note.

Le président américain Joe Biden affronte l'ancien président Donald Trump lors de l'élection présidentielle de novembre. La Banque Scotia a estimé que les droits de douane proposés par Trump sur toutes les exportations vers les États-Unis pourraient entraîner une baisse de plus de 3,6 % du niveau de l'activité économique canadienne par rapport aux prévisions actuelles.

Le Canada exporte environ 75 % de ses produits vers les États-Unis, y compris le pétrole. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en baisse de 3 % à 80,30 dollars le baril, sous la pression des espoirs renouvelés d'un cessez-le-feu à Gaza et d'un dollar américain plus fort.

Les ventes au détail canadiennes ont baissé de 0,8 % en mai par rapport à avril, par rapport aux estimations d'une baisse de 0,6 %, alors qu'une estimation préliminaire montrait que les ventes avaient baissé de 0,3 % en avril.

Les données, ainsi que les données sur l'inflation canadienne plus froides que prévu mardi, ont soutenu les paris de la Banque du Canada d'assouplir davantage les taux d'intérêt.

La banque centrale réduira son taux de référence pour une deuxième réunion consécutive mercredi, de 25 points de base à 4,50 %, selon une large majorité d'économistes interrogés par Reuters.

Les rendements des obligations canadiennes ont augmenté sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en hausse de 1,8 point de base à 3,399%. (Reportage de Fergal Smith, édition de Marguerita Choy)