Le dollar canadien s'est renforcé face à son homologue américain jeudi, rebondissant d'un plus bas de six mois, alors que les rendements obligataires se sont stabilisés pour la deuxième journée et que les données ont montré que la balance commerciale du Canada s'est transformée en un excédent surprise en août.

Le huard se négociait 0,2 % plus haut à 1,3715 pour un billet vert, ou 72,91 cents américains, après avoir touché son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 24 mars à 1,3785.

"Je dirais que la sous-performance du dollar canadien au cours de la semaine dernière a été largement attribuée à la chute brutale des prix du pétrole et à la forte progression du dollar américain dans son ensemble", a déclaré Rahim Madhavji, président de Knightsbridge Foreign Exchange.

"Aujourd'hui, nous assistons à un léger revirement... Il semble que le dollar canadien ait été largement survendu."

Le dollar américain a perdu une partie de ses gains récents par rapport à un panier de devises principales et les rendements du Trésor se sont détendus, avant la publication de données clés sur l'emploi américain vendredi qui pourraient aider à déterminer si la Réserve fédérale augmentera à nouveau les taux d'intérêt le mois prochain.

Les données sur l'emploi au Canada doivent également être publiées vendredi. Les données de jeudi ont montré que le Canada a affiché un excédent commercial de 718 millions de dollars canadiens (521,88 millions de dollars) en août, les exportations ayant enregistré des gains solides un mois après que les grèves aient fermé les ports de la côte ouest.

Les analystes maintiennent leurs prévisions à la hausse sur le dollar canadien pour l'année à venir, soutenant que la monnaie est sous-évaluée et pourrait bénéficier des liens économiques étroits entre le Canada et les États-Unis, selon un sondage Reuters.

Le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a prolongé la forte baisse de la séance précédente. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 82,31 dollars le baril, soit une baisse de 2,3 %.

Les rendements des obligations canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en baisse de 1,7 point de base à 4,136%, après avoir touché mardi un plus haut de 16 ans à 4,292%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Cynthia Osterman)