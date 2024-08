Le dollar canadien s'est affaibli par rapport au billet vert vendredi, et le rendement de la dette gouvernementale de référence a glissé. Le huard se négociait 0 % plus bas à 1,3734 $CAN pour un billet vert, ou 72,81 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3719 à 1,375. Le rendement des obligations à 10 ans du gouvernement canadien a baissé de 5 points de base pour s'établir à 3,126 %. Le rendement d'une obligation de référence similaire du gouvernement américain est tombé à 3,9379 %. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain de septembre ont augmenté de 35 cents pour atteindre 76,54 dollars le baril vendredi.