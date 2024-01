Le dollar canadien s'est renforcé par rapport à son homologue américain jeudi, se remettant d'un plus bas de huit jours, les signes d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine ayant renforcé le sentiment des investisseurs.

Le huard s'échangeait 0,2 % de plus à 1,35 pour un billet vert, soit 74,07 cents américains. Il s'agit de la seule devise du Groupe des Dix à afficher des gains par rapport au dollar américain.

"Les marchés sont dans un environnement de risque ... ce qui aide toujours les devises des matières premières", a déclaré Darren Richardson, directeur de l'exploitation chez Richardson International Currency Exchange Inc.

Le S&P 500, l'indice boursier américain de référence, s'est maintenu près du record de clôture qu'il avait atteint la veille, après que des données eurent montré que l'économie américaine avait progressé plus rapidement que prévu au quatrième trimestre et que les pressions inflationnistes s'étaient encore atténuées.

Le Canada exporte environ 75 % de ses produits vers les États-Unis, y compris le pétrole.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en hausse de 2,4 % à 76,86 dollars le baril, soutenus par les données américaines et alors qu'une nouvelle attaque des forces Houthi contre des navires au large des côtes du Yémen soulignait le danger auquel est confronté le commerce sur une voie de transit mondiale essentielle.

Néanmoins, la monnaie canadienne a atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 17 janvier, à 1,3534. Elle a été mise sous pression mercredi par la crainte d'une aggravation du ralentissement de l'économie nationale, alors que la Banque du Canada a maintenu son taux d'intérêt directeur à 5%, son plus haut niveau depuis 22 ans, et a déclaré qu'il était trop tôt pour discuter d'une réduction des taux d'intérêt.

Une estimation préliminaire a montré jeudi que les ventes manufacturières ont baissé de 0,6 % en décembre par rapport à novembre.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain.

L'obligation à deux ans a baissé de 3,5 points de base à 4,002%, tandis que l'écart entre cette obligation et l'équivalent américain s'est réduit de 3,8 points de base à environ 30 points de base en faveur de l'obligation américaine. (Reportage de Fergal Smith, édition d'Alistair Bell)