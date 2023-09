Le dollar canadien a peu varié par rapport à son homologue américain mercredi, la devise se maintenant près d'un creux de cinq mois alors que la Banque du Canada a laissé ses taux en suspens et après que des données aient démontré une force inattendue dans le secteur des services aux États-Unis.

Le huard s'échangeait presque sans changement à 1,3639 pour un billet vert, soit 73,32 cents américains, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis le 28 mars à 1,3676.

"L'action des prix reflète une déclaration équilibrée de la Banque du Canada", a déclaré Bipan Rai, chef mondial de la stratégie de change chez CIBC Capital Markets.

"Il y a eu une certaine inquiétude concernant l'inflation sous-jacente. Cela laisse la porte entrouverte pour de nouvelles hausses, mais dans l'ensemble, nous pensons que la banque en a fini avec les hausses."

La banque centrale canadienne a maintenu son taux d'intérêt directeur à 5 %, notant que l'économie était entrée dans une période de croissance plus faible.

"En ce qui concerne le dollar canadien, je suis toujours un peu préoccupé par le risque supérieur... Je ne pense pas que nous prenions suffisamment en compte l'assouplissement de la politique monétaire de la Banque du Canada pour 2024", a déclaré M. Rai.

Les marchés monétaires prévoient des réductions de taux d'environ 50 points de base de la part de la Banque du Canada en 2024, contre près de 100 points de base de la part de la Réserve fédérale.

Le dollar américain a renforcé ses gains récents par rapport à un panier de devises principales alors que l'Institute for Supply Management (ISM) a déclaré que son PMI non manufacturier avait augmenté le mois dernier pour atteindre son plus haut niveau depuis février.

Les données nationales ont montré que le Canada a enregistré un déficit commercial moins important que prévu de 987 millions de dollars canadiens en juillet, la grève des dockers de la côte ouest ayant pesé plus lourdement sur les importations que sur les exportations.

Le rendement canadien à deux ans a augmenté de 2,7 points de base pour atteindre 4,691 %, mais il se négociait 2,9 points de base en dessous de son équivalent américain, ce qui représente un écart de 33,2 points de base en faveur du billet américain. Il s'agit de l'écart le plus important depuis le 3 mai. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Nick Macfie et Nick Zieminski)