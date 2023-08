Le dollar canadien a peu varié par rapport à son homologue américain lundi, la devise se maintenant près de son niveau le plus faible en deux mois et demi, alors que les rendements obligataires plus élevés ont contribué à soutenir le billet vert par rapport à ses principaux homologues.

Le huard s'est négocié presque inchangé à 1,3550 pour un billet vert, ou 73,80 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3497 à 1,3572. Vendredi, la devise a atteint son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 1er juin à 1,3574.

"Le dollar est tout simplement malmené par les mouvements plus généraux du dollar américain", a déclaré Amo Sahota, directeur de Klarity FX à San Francisco. "Le dollar américain semble très attractif alors que les rendements américains augmentent à nouveau.

Le rendement des bons du Trésor de référence à 10 ans a atteint son plus haut niveau depuis 15 ans, alors que l'on craint que la Réserve fédérale ne maintienne les taux d'intérêt à un niveau plus élevé pendant une période où les dépenses du gouvernement américain en matière de déficit font l'objet d'une attention accrue.

Les perspectives incertaines de l'économie chinoise ont ajouté à la pression récente sur la monnaie canadienne liée aux matières premières, a déclaré M. Sahota.

Le prix du pétrole, l'une des principales exportations du Canada, était en baisse de 0,6 % à 80,79 dollars le baril.

Les données des ventes au détail canadiennes pour le mois de juin, attendues mercredi, pourraient fournir des indices sur la force de l'économie nationale après qu'elle ait été secouée par des grèves et des incendies de forêt au cours des derniers mois. Les analystes s'attendent à ce que le niveau des ventes soit inchangé par rapport à mai.

Les incendies de forêt qui ravagent la province canadienne de la Colombie-Britannique montrent quelques signes d'apaisement et les conditions météorologiques devraient s'améliorer lundi et mardi, bien que les équipes luttent toujours contre des incendies "épiques", ont déclaré les responsables des services d'urgence.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont augmenté sur une courbe plus pentue, suivant l'évolution des bons du Trésor américain. Le taux à 10 ans a augmenté de 5,8 points de base pour atteindre 3,773%. (Reportage de Fergal Smith ; Rédaction de Cynthia Osterman)