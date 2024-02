Le dollar canadien a peu varié par rapport à son homologue américain jeudi, alors que les données nationales ont montré que l'économie restait hors de la récession. La devise s'est stabilisée après avoir atteint un plus bas de 2 mois et demi la veille.

Le huard s'échangeait presque inchangé à 1,3570 pour un dollar américain, ou 73,69 cents américains, après avoir touché mercredi son niveau intrajournalier le plus faible depuis le 13 décembre à 1,3605.

Pour le mois, la devise a baissé de 1 %, en partie à cause des gains généralisés du dollar américain.

L'économie canadienne a progressé à un taux annualisé de 1,0 % au quatrième trimestre, évitant ainsi une deuxième contraction trimestrielle consécutive. La croissance a été plus forte que ce que la Banque du Canada avait prévu, mais n'a pas impressionné certains analystes, surtout si l'on tient compte de la forte croissance de la population au Canada.

"L'économie semble toujours s'affaiblir", a déclaré Nathan Janzen, économiste en chef adjoint à la Banque Royale du Canada. "Le PIB par habitant est toujours en baisse, le taux de chômage a augmenté, les offres d'emploi sont en baisse (et) il y a des signes de modération dans la croissance des salaires".

La banque centrale canadienne devrait réduire son taux d'intérêt de référence en juin, selon une majorité d'économistes interrogés par Reuters, qui ont déclaré que le risque le plus important était que la première réduction intervienne plus tard qu'ils ne le prévoient plutôt que plus tôt.

Les marchés monétaires penchent également pour le mois de juin pour la première réduction de taux et s'attendent à trois réductions d'un quart de point au total cette année.

Les données américaines montrent que les prix se sont redressés en janvier sur fond de forte hausse des coûts des services, mais la hausse annuelle de l'inflation a été la plus faible depuis trois ans, ce qui laisse planer le doute sur une baisse des taux en milieu d'année de la part de la Réserve fédérale.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur une courbe plus plate, suivant les mouvements des bons du Trésor américain. Le 10 ans était en baisse de 2,4 points de base à 3,500%. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Jonathan Oatis)