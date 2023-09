Le dollar canadien s'est renforcé face à son homologue américain vendredi, alors que les données sur l'emploi plus élevées que prévu ont maintenu les perspectives d'une nouvelle hausse de taux par la Banque du Canada après que la banque centrale se soit mise en veilleuse plus tôt dans la semaine.

Le huard se négociait 0,4 % plus haut à 1,3625 pour un billet vert, ou 73,39 cents américains, après avoir évolué dans une fourchette de 1,3609 à 1,3689.

Il est néanmoins en baisse de 0,2 % pour la semaine, un jour après avoir touché un creux de cinq mois à 1,3694.

L'économie canadienne a créé 39 900 emplois en août, soit plus du double des estimations qui tablaient sur un gain de 15 000, et le taux de chômage est resté à 5,5 %, signe d'une force économique sous-jacente malgré des taux d'intérêt élevés.

Les marchés monétaires estiment à 44 % la probabilité d'une nouvelle hausse des taux de la Banque du Canada d'ici la fin de l'année, contre 36 % avant la publication des données. Mercredi, la banque centrale a maintenu son taux de référence à son plus haut niveau depuis 22 ans, soit 5 %, après les hausses de juin et juillet, notant que l'économie était entrée dans une période de croissance plus faible.

Les données sur l'emploi ne sont pas assez fortes pour inciter à repenser immédiatement la pause, mais elles ne sont certainement pas non plus assez molles pour exclure d'autres hausses", a déclaré Doug Porter, économiste en chef chez BMO Capital Markets, dans une note.

Pour soutenir le huard, les contrats à terme sur le pétrole brut américain étaient en hausse de près de 1 % à 87,72 dollars le baril, les investisseurs ayant choisi de se concentrer sur le resserrement de l'offre malgré l'incertitude macroéconomique générale, tandis que le dollar américain a légèrement baissé par rapport à un panier de devises principales.

Le rendement canadien à deux ans a augmenté de 5,9 points de base pour atteindre 4,669 %, tandis que l'écart entre ce rendement et son équivalent américain s'est réduit de 3,6 points de base pour atteindre 30,9 points de base en faveur du billet américain. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Mark Heinrich et Leslie Adler)