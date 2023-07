Le dollar canadien s'est renforcé pour atteindre son plus haut niveau depuis 10 mois face au billet vert jeudi, alors que la grève des dockers a pris fin et que les données sur l'inflation américaine ont soutenu les paris selon lesquels la Réserve fédérale est proche de la fin de sa campagne de hausse des taux d'intérêt.

Le huard s'échangeait 0,6 % plus haut à 1,3104 pour un dollar américain, soit 76,31 cents américains, son niveau le plus élevé depuis septembre.

"Nous observons beaucoup de transactions à risque sur le marché", a déclaré Darren Richardson, directeur de l'exploitation chez Richardson International Currency Exchange Inc. "La baisse des chiffres de l'inflation aux États-Unis amène le marché à penser que la Fed n'est pas aussi agressive.

Wall Street a augmenté et le prix du pétrole, l'un des principaux produits d'exportation du Canada, a progressé de 1,5 % à 76,89 dollars le baril après que les données sur les prix à la production aux États-Unis ont fourni de nouvelles preuves du ralentissement de l'inflation dans la plus grande économie du monde.

Le huard a ajouté à ses gains après que la Banque du Canada ait augmenté mercredi son taux d'intérêt de référence d'un quart de point de pourcentage pour atteindre son plus haut niveau en 22 ans, à savoir 5,0 %.

La banque centrale a déclaré qu'elle pourrait encore augmenter les taux en raison du risque que l'inflation reste au-dessus de son objectif de 2 %.

"Ils n'ont certainement pas indiqué que c'était la fin des hausses de taux", a déclaré M. Richardson.

Les marchés monétaires estiment à environ 30 % les chances d'un nouveau resserrement en septembre.

Les dockers des ports de la côte pacifique du Canada et leurs employeurs ont accepté un accord salarial, mettant fin à une grève de 13 jours qui a perturbé le commerce dans les ports les plus actifs du pays et risqué d'aggraver l'inflation.

Les rendements des obligations d'État canadiennes ont baissé sur l'ensemble de la courbe, suivant les mouvements des bons du Trésor américain.

L'obligation à 10 ans a perdu 5,4 points de base pour atteindre 3,367 %, tandis que l'écart entre cette obligation et son équivalent américain s'est réduit de 4 points de base pour atteindre 40 points de base en faveur de l'obligation américaine. (Reportage de Fergal Smith ; édition de Jonathan Oatis)