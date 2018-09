CANAL + acquiert les droits de diffusion exclusifs du MotoGP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Canal + a annoncé l'acquisition des droits de diffusion exclusifs du MotoGP, Moto2 et Moto3 pour plusieurs saisons à partir de 2019. Les courses de MotoGP seront diffusées en direct sur Canal +. Les autres courses et les différentes sessions seront proposées en direct sur les chaines et services Canal +. Deux Grands Prix seront également co-diffusés en direct chaque saison par C8, chaîne gratuite du groupe Canal +, et notamment le Grand Prix de France qui se déroule chaque année sur le mythique circuit du Mans, un évènement national qui attire plus de 200.000 spectateurs.