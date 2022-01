CARMAT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec GILBERT DUPONT

Regulatory News:

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME) (Paris:ALCAR), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié par la société CARMAT à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 4 578

- Solde en espèces : 74 300,13 €

Au cours du 2nd semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 53 144 titres 1 377 901,76 € 1 104 transactions VENTE 52 095 titres 1 365 312,67 € 1 120 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 3 529

- Solde en espèces : 86 889,22 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 3 160

- Solde en espèces : 123 414,37 €

A propos de CARMAT

CARMAT est une société Medtech française qui conçoit, produit et commercialise le cœur artificiel Aeson®. La société ambitionne de faire d’Aeson® la première alternative à la transplantation cardiaque et apporter ainsi une solution thérapeutique aux patients souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire avancée, confrontés au manque notoire de greffons humains disponibles. Premier cœur artificiel physiologique au monde à être à la fois hautement hémocompatible, pulsatile et auto-régulé, Aeson® pourrait sauver chaque année des milliers de patients en attente d’une greffe cardiaque. Le dispositif offre aux patients qualité de vie et mobilité grâce au système d’alimentation externe ergonomique et portable, relié en permanence à la prothèse implantée. Aeson® est commercialement disponible dans l’indication de « pont à la transplantation » dans l’Union-Européenne et dans les autres pays qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est également actuellement évalué dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité aux Etats-Unis. Fondée en 2008, CARMAT est implantée en région parisienne avec son siège social de Vélizy-Villacoublay et un site de production à Bois-d’Arcy. La société s’appuie sur les talents d’une équipe pluridisciplinaire de plus de 200 personnes hautement spécialisées. Elle est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (Mnémo : ALCAR / ISIN : FR0010907956).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.carmatsa.com et suivez nous sur LinkedIn.

Libellé : CARMAT

ISIN : FR0010907956

Mnémonique : ALCAR

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions CARMAT dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs et perspectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement de la production et des ventes de CARMAT, le rythme et les résultats des essais cliniques en cours ou prévus, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Les risques significatifs et spécifiques de la Société sont ceux décrits dans son document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro D.21-0076. L’attention des lecteurs et investisseurs est toutefois attirée sur le fait que d’autres risques, inconnus ou qui ne sont pas considérés comme importants et spécifiques, peuvent ou pourraient exister.

Aeson® est un dispositif médical implantable actif commercialement disponible dans l’Union-Européenne et autres pays reconnaissant le marquage CE. Le cœur artificiel total Aeson® est destiné à remplacer les ventricules du cœur natif et est indiqué en tant que pont à la transplantation chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (classes Intermacs 1-4) qui ne peuvent pas bénéficier d'une thérapie médicale maximale ou d’un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (LVAD) et qui sont susceptibles de bénéficier d’une transplantation cardiaque dans les 180 jours suivant l'implantation. La décision d'implantation et la procédure chirurgicale doivent être exécutées par des professionnels de santé formés par le fabricant. La documentation (manuel du clinicien, manuel du patient et livret d'alarme) doit être lue attentivement pour connaître les caractéristiques d’Aeson® et les informations nécessaires à la sélection du patient et à une bonne utilisation (contre-indications, précautions, effets secondaires) d’Aeson®. Aux États-Unis, Aeson® est actuellement exclusivement disponible dans le cadre d’un essai clinique de faisabilité approuvé par la Food & Drug Administration (FDA).

ANNEXE : Tableau journalier des transactions Achats Ventes Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR Nombre de

transactions Nombre de

titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 104 53 144 1 377 901,76 1 120 52 095 1 365 312,67 01/07/2021 5 150 3712,5 17 491 12242,15 02/07/2021 1 33 818,4 17 454 11497,28 05/07/2021 9 411 10501,21 4 276 7079,34 06/07/2021 16 565 14353,32 0 0 0 07/07/2021 14 479 11936,92 1 50 1260 08/07/2021 21 875 21134,05 0 0 0 09/07/2021 9 431 10071,26 8 199 4746,15 12/07/2021 16 875 19391,49 9 541 12078,31 13/07/2021 6 270 5884 11 277 6164,8 14/07/2021 6 300 6650,01 22 402 9018,87 15/07/2021 0 0 0 11 765 18868,27 16/07/2021 6 415 9762,5 3 150 3607,5 19/07/2021 0 0 0 13 575 15640 20/07/2021 6 279 7251,85 15 435 11481,52 21/07/2021 0 0 0 12 440 11745,01 22/07/2021 15 641 16942,59 10 548 14722,4 23/07/2021 8 394 10269,41 21 660 17448,02 26/07/2021 0 0 0 14 465 12678,69 27/07/2021 5 315 9204,99 12 337 9855,4 28/07/2021 14 538 15502,2 6 239 6980,21 29/07/2021 12 642 18239,73 2 100 2850 30/07/2021 5 330 9288,02 18 506 14373,18 02/08/2021 9 475 13526,77 7 345 9876,21 03/08/2021 6 228 6409,9 2 101 2888,6 04/08/2021 11 374 10431,68 7 615 17351,98 05/08/2021 9 605 16894,02 11 545 15340,99 06/08/2021 8 173 4870,35 7 403 11382,74 09/08/2021 3 53 1515,95 7 400 11469,4 10/08/2021 15 1009 29090,98 16 701 20357,67 11/08/2021 22 778 22045,8 2 96 2722,1 12/08/2021 11 450 12662,51 5 260 7336,99 13/08/2021 23 734 20383,33 9 540 15100,99 16/08/2021 0 503 13701,42 0 324 8880,09 17/08/2021 22 586 15504,92 6 312 8277,7 18/08/2021 4 61 1592,1 15 415 11067,8 19/08/2021 23 914 24028,33 0 0 0 20/08/2021 1 9 235,8 13 428 11287,73 23/08/2021 7 320 8475,01 18 733 19535,92 24/08/2021 15 558 14749,95 22 699 18610,6 25/08/2021 5 190 5297,5 28 1392 39552,98 26/08/2021 22 687 18866,87 1 50 1377,5 27/08/2021 8 516 14434,89 21 864 24468,31 30/08/2021 6 125 3512,1 4 199 5628,1 31/08/2021 2 100 2822,5 6 197 5648,76 01/09/2021 0 0 0 12 475 13895,6 02/09/2021 0 515 14966 0 260 7615,01 03/09/2021 7 540 15618,47 7 410 12006,24 06/09/2021 14 634 18192,19 8 444 12860,5 07/09/2021 0 100 2885 0 426 12417,99 08/09/2021 9 415 11931,5 3 100 2920 09/09/2021 6 139 3953,1 11 380 10935,98 10/09/2021 1 3 87,15 14 605 18017,51 13/09/2021 13 957 28542,62 5 365 10925,98 14/09/2021 19 1000 29104,3 0 0 0 15/09/2021 5 184 5348,9 22 1120 32793,26 16/09/2021 5 250 7420 12 407 12235,8 17/09/2021 9 495 15195,76 15 465 14428,81 20/09/2021 17 515 15390 7 320 9644,51 21/09/2021 11 580 17378,02 14 580 17598,01 22/09/2021 9 391 11898,95 6 220 6813,99 23/09/2021 1 50 1500 5 111 3388,95 24/09/2021 7 335 9969,5 13 214 6440,69 27/09/2021 10 500 14865,5 7 340 10181,5 28/09/2021 6 540 15941,02 5 261 7770,86 29/09/2021 1 100 2935 5 426 12619,01 30/09/2021 12 471 13724,8 4 218 6430,76 01/10/2021 12 528 15100,01 4 172 4936,69 04/10/2021 9 400 11235 9 460 12964,5 05/10/2021 11 297 8272,19 7 203 5689,74 06/10/2021 7 291 7977,1 0 0 0 07/10/2021 0 0 0 11 454 12635,32 08/10/2021 10 428 11739,7 11 399 10990,26 11/10/2021 9 353 9616,28 7 356 9750,31 12/10/2021 0 271 7307,19 0 447 12135,78 13/10/2021 2 86 2352,8 13 425 11691,75 14/10/2021 3 85 2337,5 16 190 5245,41 15/10/2021 4 100 2755 7 309 8555,59 18/10/2021 6 193 5341,39 2 100 2770 19/10/2021 0 0 0 12 611 17247,86 20/10/2021 16 595 16956,43 5 190 5459,99 21/10/2021 7 400 11250 15 539 15296,39 22/10/2021 7 250 7194,5 17 529 15273,18 25/10/2021 11 505 14512,24 9 382 11057,79 26/10/2021 6 365 10525,51 14 463 13475,71 27/10/2021 31 1118 31609,77 0 0 0 28/10/2021 0 385 10628,73 0 400 11205 29/10/2021 0 516 14305,02 0 609 17099,93 01/11/2021 6 170 4751,99 16 573 16146,34 02/11/2021 9 636 17598,88 5 345 9621,5 03/11/2021 8 175 4838,51 3 180 5002,51 04/11/2021 19 786 21547,17 10 341 9381,59 05/11/2021 4 85 2314 14 768 21165,24 08/11/2021 10 346 9387,4 1 10 274 09/11/2021 10 330 8785 5 140 3749,49 10/11/2021 7 279 7420,95 10 394 10528,67 11/11/2021 0 433 11455,66 0 401 10662,51 12/11/2021 14 452 11950,16 19 490 13084,52 15/11/2021 5 262 6931,81 15 761 20594,23 16/11/2021 4 190 4992,99 2 76 2052 17/11/2021 12 503 13125,38 2 80 2111,25 18/11/2021 6 267 6787,81 7 475 12201,99 19/11/2021 0 100 2520 0 912 23488,29 22/11/2021 7 399 10439 4 111 2974,8 23/11/2021 17 568 14353,25 2 104 2638,36 24/11/2021 2 198 4974,69 11 630 15939,19 25/11/2021 8 430 10889,02 3 150 3830 26/11/2021 18 606 15018,5 1 1 24,85 29/11/2021 7 464 11062,55 2 120 2883 30/11/2021 7 211 5040,71 7 206 5042,3 01/12/2021 0 0 0 9 591 14730,97 02/12/2021 0 0 0 8 370 9201,49 03/12/2021 29 1301 32006,55 6 365 9166,14 06/12/2021 19 1074 20704,36 10 936 18999,68 07/12/2021 5 550 12060,02 10 606 13482,11 08/12/2021 3 131 2980,5 7 300 6897,51 09/12/2021 4 244 5539,09 11 446 10313,21 10/12/2021 15 685 15464,49 14 262 5920,6 13/12/2021 11 410 9053,99 2 200 4415 14/12/2021 11 613 13152,53 3 160 3534 15/12/2021 9 473 9951,12 3 210 4444,5 16/12/2021 3 165 3399,5 12 600 12604,74 17/12/2021 0 670 13457,96 0 578 11727,33 20/12/2021 7 417 8233,08 13 610 12140,59 21/12/2021 0 295 5814,21 0 209 4224,71 22/12/2021 12 535 10858,63 8 356 7354,75 23/12/2021 4 444 9429,01 18 977 21325,27 24/12/2021 11 820 16709,96 12 729 15010,91 27/12/2021 26 1238 25048,95 9 488 10123,76 28/12/2021 14 626 12435,05 26 1024 20633,4 29/12/2021 16 578 11530,46 12 281 5679,26 30/12/2021 0 339 6688,61 0 516 10288,21 31/12/2021 6 375 7366,99 21 1099 21775,48

