CARMAT : annonce une nouvelle implantation commerciale de son cœur artificiel Aeson® au Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein à Kiel, en Allemagne

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME) (Paris:ALCAR), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui la troisième implantation de son cœur artificiel bioprothétique Aeson® dans le cadre commercial.

Cette nouvelle implantation commerciale du dispositif Aeson® a été réalisée par le professeur Assad Haneya et son équipe du département de chirurgie cardiovasculaire du Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein (UKSH) à Kiel (directeur : professeur Jochen Cremer). Avec 14 000 employés répartis dans plus de 85 cliniques et instituts, l'UKSH est l'un des plus grands pôles de soins médicaux d'Europe et le premier centre formateur du Land Schleswig-Holstein. Bénéficiant de plusieurs décennies d’expertise en transplantation cardiaque et thoracique, l'UKSH de Kiel est reconnu comme un centre de pointe en cardiologie en Allemagne. Il assure une prise en charge médicale maximale dans cette région et garantit des soins médico-techniques de haut niveau pour les patients nécessitant un diagnostic et une thérapie nouvelle.

Prof. Assad Haneya, directeur du programme de transplantation et d'assistance circulatoire mécanique à l'UKSH, déclare : « Nous sommes heureux d'avoir implanté avec succès Aeson® de CARMAT dans notre centre la semaine dernière. Le patient qui a reçu le dispositif souffrait d'une insuffisance cardiaque biventriculaire sévère au stade terminal et était éligible à une transplantation cardiaque urgente. Au cours des dernières semaines, nous avons constaté une détérioration de son état avec des signes de défaillance multiviscérale et l'utilisation d'Aeson® était un choix naturel. »

Dr. Bernd Panholzer, directeur de l'unité de soins intensifs cardiovasculaires, ajoute : « Quelques jours après l'intervention, le dispositif donne toute satisfaction et permet au patient de se rétablir comme attendu. Étant donné que le dispositif présente certaines caractéristiques clés similaires à celles d'un cœur naturel, comme la pulsatilité, l'hémocompatibilité et l'autorégulation, nous espérons répondre aux besoins de nombreux autres patients inscrits sur les listes d'attente grâce à ce nouveau type de thérapie. »

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, conclut : « Nous sommes fiers que le Centre médical universitaire du Schleswig-Holstein, l'un des plus importants d'Allemagne et même d'Europe en termes d’utilisation de l’assistance circulatoire mécanique, ait choisi Aeson® comme option thérapeutique pour ce patient gravement malade. Je tiens à remercier le professeur Assad Haneya et ses équipes pour leur confiance, ainsi que notre personnel technique pour son soutien tout au long du processus. Nous constatons un intérêt grandissant pour notre thérapie et nous poursuivons son déploiement commercial en Europe comme prévu. »

A propos de CARMAT, le cœur artificiel total le plus performant au monde

Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque terminale : CARMAT vise à répondre à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, l’insuffisance cardiaque avancée. Grâce à son cœur artificiel total Aeson®, composé d’une bioprothèse implantable et du système portable d’alimentation externe auquel elle est reliée en permanence, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale irréversible, les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux États-Unis.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour avoir inventé les valves cardiaques Carpentier-Edwards®, les plus implantées au monde ; et l’expertise technologique d’Airbus Group, leader mondial de l’aéronautique.

Le 1er cœur artificiel physiologique : par l’utilisation de matériaux hautement hémocompatibles, son système unique d’autorégulation et son caractère pulsatile, le cœur Aeson® constitue une nouvelle classe thérapeutique - la Thérapie Physiologique de Remplacement Cardiaque (PHRT) - et pourrait sauver chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie. Aeson® est commercialement disponible dans l’indication de « pont à la transplantation » en Europe et dans les autres pays qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est actuellement également évalué dans le cadre d’une étude clinique de faisabilité aux Etats-Unis.

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Carmat dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24 février 2021 sous le numéro D.21-0076 ainsi qu’aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels CARMAT est présent. Notamment aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de la société de finaliser le développement, la validation et l’industrialisation de la prothèse et des équipements nécessaires à son utilisation, de produire les prothèses, de satisfaire les demandes de l’ANSM ou de toute autre autorité de santé, de recruter des malades, d’obtenir des résultats cliniques satisfaisants, de réaliser les essais cliniques et d’atteindre les objectifs commerciaux.

Aeson® est un dispositif médical implantable actif commercialement disponible en Europe UNIQUEMENT, CARMAT SA, CE0344. Le cœur artificiel total Aeson® est destiné à remplacer les ventricules du cœur natif et est indiqué en tant que pont à la transplantation chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (classes Intermacs 1-4) qui ne peuvent pas bénéficier d'une thérapie médicale maximale ou d’un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (LVAD) et qui sont susceptibles de bénéficier d’une transplantation cardiaque dans les 180 jours suivant l'implantation. La décision d'implantation et la procédure chirurgicale doivent être exécutées par des professionnels de la santé formés par le fabricant. Lisez attentivement la documentation (manuel du clinicien, manuel du patient et livret d'alarme) pour connaître les caractéristiques et les informations nécessaires à la sélection du patient et à une bonne utilisation (contre-indications, précautions, effets secondaires).

Aux États-Unis, Aeson® est actuellement exclusivement disponible dans le cadre d'essais cliniques.

