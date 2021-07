CARMAT : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec GILBERT DUPONT

Regulatory News:

CARMAT (Paris:ALCAR) (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce qu’au titre du contrat de liquidité confié à Gilbert Dupont, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 30 juin 2021 :

- Nombre d’actions : 3 529

- Solde en espèces : 86 889,22 €

Au cours du 1er semestre 2021, il a été négocié un total de :

ACHAT 58 806 titres 1 637 248,81 € 1 333 transactions VENTE 60 050 titres 1 676 259,81 € 1 484 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- Nombre d’actions : 4 773

- Solde en espèces : 47 878,22 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

- Nombre d’actions : 3 160

- Solde en espèces : 123 414,37 €

●●●

A propos de CARMAT, le cœur artificiel total le plus performant au monde

Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque terminale : CARMAT se propose de répondre, à terme, à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde : l’insuffisance cardiaque. Grâce à la poursuite du développement de son cœur artificiel total, Aeson®, composé de la bioprothèse implantable et du système portable d’alimentation externe auquel elle est reliée en permanence, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale irréversible, les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux États-Unis.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour l’invention des valves cardiaques Carpentier-Edwards® les plus implantées au monde, et l’expertise technologique d’Airbus Group, leader mondial de l’aéronautique.

Le 1er cœur artificiel physiologique : par l’utilisation de matériaux hautement hémocompatibles, son système unique d’autorégulation et son caractère pulsatile, le cœur artificiel total CARMAT pourrait, sous réserve de la réussite des essais cliniques, sauver chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie.

Un projet leader reconnu au niveau européen : en accord avec la Commission Européenne, CARMAT bénéficie de l’aide la plus importante jamais accordée par Bpifrance à une PME, soit un montant de 33 millions d’euros.

Des fondateurs et des actionnaires prestigieux fortement impliqués : Matra Défense SAS (filiale du groupe Airbus), le Professeur Alain Carpentier, le Centre Chirurgical Marie Lannelongue, Truffle Capital, un leader européen du capital investissement, ALIAD (l'investisseur de capital risque d’Air Liquide), CorNovum (holding d'investissement détenue à parité par Bpifrance et l’Etat), les family offices de M. Pierre Bastid (Lohas S.à.r.l), du Dr Ligresti (Santé Holdings S.R.L.), de la famille Gaspard (Corely Belgium SPRL et Bratya SPRL) et de M. Pierre-Edouard Stérin (BAD 21 SPRL), Groupe Therabel ainsi que les milliers d’actionnaires, institutionnels et particuliers, qui ont fait confiance à CARMAT.

Pour plus d’informations : www.carmatsa.com

●●●

Libellé : CARMAT

ISIN : FR0010907956

Mnémonique : ALCAR

●●●

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu’il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, des actions Carmat dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives de la société relatives à ses objectifs. Ces déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la société et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de l'environnement concurrentiel, l’évolution de la réglementation, les risques industriels et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la société. Les objectifs de la société mentionnés dans le présent communiqué pourraient ne pas être atteints en raison de ces éléments ou d'autres facteurs de risques et d'incertitude.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans son document d’enregistrement universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 24 février 2021 sous le numéro D.21-0076 ainsi qu’aux changements des conditions économiques, des marchés financiers ou des marchés sur lesquels CARMAT est présent. Notamment aucune garantie ne peut être donnée quant à la capacité de la société de finaliser le développement, la validation et l’industrialisation de la prothèse et des équipements nécessaires à son utilisation, de produire les prothèses, de satisfaire les demandes de l’ANSM ou de toute autre autorité de santé, de recruter des malades, d’obtenir des résultats cliniques satisfaisants, de réaliser les essais cliniques et d’atteindre les objectifs commerciaux.

Aeson® est un dispositif médical implantable actif commercialement disponible en Europe UNIQUEMENT, CARMAT SA, CE0344. Le cœur artificiel total Aeson® est destiné à remplacer les ventricules du cœur natif et est indiqué en tant que pont à la transplantation chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale (classes Intermacs 1-4) qui ne peuvent pas bénéficier d'une thérapie médicale maximale ou d’un dispositif d'assistance ventriculaire gauche (LVAD) et qui sont susceptibles de bénéficier d’une transplantation cardiaque dans les 180 jours suivant l'implantation. La décision d'implantation et la procédure chirurgicale doivent être exécutées par des professionnels de la santé formés par le fabricant. Lisez attentivement la documentation (manuel du clinicien, manuel du patient et livret d'alarme) pour connaître les caractéristiques et les informations nécessaires à la sélection du patient et à une bonne utilisation (contre-indications, précautions, effets secondaires).

Aux États-Unis, Aeson® est actuellement exclusivement disponible dans le cadre d'essais cliniques.

ANNEXE : Tableau journalier des transactions

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR TOTAL 1 333 58 806 1 637 248,81 1 484 60 050 1 676 259,81 04/01/2021 1 65 1859 24 942 27921,16 05/01/2021 10 330 9845,39 12 420 12985,01 06/01/2021 0 0 0 13 515 16223,48 07/01/2021 5 250 8110 8 606 19815,47 08/01/2021 2 150 4905 2 200 6570 11/01/2021 8 550 17882,48 13 300 9887,49 12/01/2021 13 894 28773,84 12 661 21420,3 13/01/2021 15 835 26593 14 699 22439,3 14/01/2021 17 805 25492,98 4 300 9540 15/01/2021 18 680 21414,49 20 861 27365,42 18/01/2021 1 65 2047,5 4 200 6370 19/01/2021 20 1041 32751,42 20 1280 40557,95 20/01/2021 4 565 17755,97 13 316 10017,01 21/01/2021 9 465 14598,49 5 350 11025 22/01/2021 9 360 10829,99 1 125 3881,25 25/01/2021 14 365 10744,51 4 128 3863,4 26/01/2021 3 200 5717,5 9 151 4330,54 27/01/2021 7 216 6146,3 4 134 3872,6 28/01/2021 8 289 7859,5 0 0 0 29/01/2021 8 215 5750,99 14 414 11256,08 01/02/2021 0 0 0 20 1477 41627,62 02/02/2021 11 454 12909,67 1 60 1752 03/02/2021 0 0 0 17 836 24380,69 04/02/2021 2 15 445,5 17 736 22322,07 05/02/2021 14 900 28192,5 11 475 15089,99 08/02/2021 6 200 6385 26 642 20461,57 09/02/2021 15 650 20547,48 16 629 20244,74 10/02/2021 19 1193 38210,72 12 505 16274,48 11/02/2021 14 1234 40577,01 21 1295 42790,94 12/02/2021 4 134 4395,2 21 857 28446,49 15/02/2021 2 50 1750 18 400 13929,8 16/02/2021 27 1168 41034,88 16 689 24341,47 17/02/2021 33 1448 48671,91 14 720 24283,51 18/02/2021 27 877 29275,84 18 670 22532,97 19/02/2021 17 643 21528,22 14 617 20838,37 22/02/2021 18 750 24690,53 16 570 18822,03 23/02/2021 21 1200 38700,48 8 511 16489,92 24/02/2021 11 555 17640,51 3 400 12782,52 25/02/2021 12 449 14244,35 12 648 20728,68 26/02/2021 28 1293 39708,55 35 1491 46874,65 01/03/2021 19 726 22482,7 17 577 18190,62 02/03/2021 6 333 9993,4 24 626 19465,85 03/03/2021 12 451 13922,64 7 80 2498 04/03/2021 24 954 27892,38 18 485 14472,74 05/03/2021 4 178 5074,1 26 1018 29268,11 08/03/2021 17 615 17545,95 3 240 7080 09/03/2021 12 708 17063,3 12 781 19332,17 10/03/2021 3 145 3790 9 335 8779,24 11/03/2021 3 110 2876,5 11 399 10490,39 12/03/2021 25 1474 38290,84 18 934 24320,89 15/03/2021 0 0 0 21 777 20493,06 16/03/2021 4 200 5360 10 275 7397,5 17/03/2021 18 913 24312,28 5 320 8626,02 18/03/2021 18 1075 28094,48 10 378 9917,21 19/03/2021 20 1003 25921,73 27 1036 26905,75 22/03/2021 9 275 7098,6 19 740 19365,28 23/03/2021 0 557 14567,33 0 581 15282,33 24/03/2021 12 381 9932,71 10 465 12184,49 25/03/2021 16 602 15501,38 0 0 0 26/03/2021 8 618 16008,42 14 442 11484,88 29/03/2021 0 0 0 11 719 18849,81 30/03/2021 13 783 20416,8 17 628 16535,11 31/03/2021 17 989 25627,26 18 627 16328,52 01/04/2021 0 0 0 29 1179 31180,9 06/04/2021 12 405 10789,48 5 135 3635 07/04/2021 13 268 7163,99 6 224 6023,81 08/04/2021 11 492 13145,21 4 225 6016,25 09/04/2021 31 1003 26330,25 3 111 2952,6 12/04/2021 16 788 19870,05 9 333 8431,29 13/04/2021 9 262 6494,25 14 524 13052,79 14/04/2021 3 30 748,5 13 500 12640 15/04/2021 13 681 17030,11 5 296 7447,39 16/04/2021 4 275 6887,51 19 597 15024,04 19/04/2021 21 1190 29879,23 15 588 14848,82 20/04/2021 24 1021 25238,2 1 75 1882,5 21/04/2021 18 648 15614,4 17 406 9800,64 22/04/2021 8 267 6346,91 8 275 6580,7 23/04/2021 6 325 7749,11 32 1006 24239,57 26/04/2021 0 0 0 22 1119 27922,52 27/04/2021 13 507 12834,6 3 60 1524 28/04/2021 2 50 1260 8 228 5773,1 29/04/2021 1 35 896 15 736 18975,63 30/04/2021 28 633 16208,41 8 106 2766,6 03/05/2021 7 355 8987,25 9 345 8915,01 04/05/2021 9 293 7325,79 5 315 7954,76 05/05/2021 2 115 2843,75 15 362 8983,75 06/05/2021 12 264 6490,6 1 50 1240 07/05/2021 2 150 3660 15 672 16705,72 10/05/2021 0 0 0 0 298 7610,5 11/05/2021 10 386 9707,71 0 0 0 12/05/2021 14 502 12291,72 6 174 4329,9 13/05/2021 16 585 14114,35 27 1019 24863,6 14/05/2021 23 1108 26880,86 22 892 21796,2 17/05/2021 1 100 2420 19 740 18075,02 18/05/2021 20 587 14454,23 5 225 5608,76 19/05/2021 14 518 12493,38 6 167 4073,2 20/05/2021 8 436 10377,85 10 379 9087,51 21/05/2021 7 372 8898,8 18 396 9510,97 24/05/2021 11 659 15730,33 6 241 5820,25 25/05/2021 13 339 8034,3 19 874 20782,93 26/05/2021 0 0 0 20 678 16405,09 27/05/2021 4 215 5300,5 7 257 6355,84 28/05/2021 30 577 14170,08 5 118 2919,5 31/05/2021 2 30 735 14 402 9918,75 01/06/2021 15 576 14195 1 84 2074,8 02/06/2021 10 430 10457,17 2 80 1952 03/06/2021 11 395 9524,64 11 228 5510,6 04/06/2021 7 375 9000 28 717 17472,43 07/06/2021 4 238 5867,1 12 516 12800,31 08/06/2021 2 50 1237,5 9 155 3862,51 09/06/2021 15 669 16481,08 5 436 10774,43 10/06/2021 9 482 11732,84 15 247 6063,41 11/06/2021 4 195 4745,66 22 1359 33838,42 14/06/2021 11 582 14581,08 4 160 4024 15/06/2021 8 310 7658,55 5 229 5694,36 16/06/2021 19 706 17429,45 3 81 2033,15 17/06/2021 9 360 8762,36 4 120 2922 18/06/2021 8 302 7316,46 11 318 7767,09 21/06/2021 17 655 15747,58 10 604 14630,03 22/06/2021 6 301 7215,51 18 484 11690,63 23/06/2021 2 50 1212,5 7 375 9276,19 24/06/2021 7 470 11503,02 6 286 7160,01 25/06/2021 4 90 2209,5 8 310 7606,35 28/06/2021 8 186 4575,6 6 211 5208,49 29/06/2021 3 40 976 10 265 6515,5 30/06/2021 3 230 5658 3 165 4083,75

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210702005146/fr/