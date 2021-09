CARMAT : nomme Ivo Simundic au poste de responsable des ventes pour la région DACH afin de soutenir le déploiement du cœur artificiel Aeson® en Allemagne, en Autriche et en Suisse

Regulatory News:

CARMAT (FR0010907956, ALCAR, éligible PEA-PME), concepteur et développeur du cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd'hui la nomination d'Ivo Simundic au poste de directeur des ventes pour la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse).

Diplômé de l'université des sciences appliquées d'Ulm en génie mécanique et titulaire d'un MBA en gestion d'entreprise, Ivo Simundic est un directeur commercial expérimenté qui possède plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des dispositifs médicaux.

Ivo a commencé sa carrière dans le secteur de la santé en 1999 chez Medtronic en tant qu'ingénieur commercial dans le département de Gestion des rythmes cardiaques pour le sud-ouest de l'Allemagne, avant d'occuper le poste de directeur commercial de la branche des défibrillateurs externes automatisés pour l'ensemble du marché allemand en 2007. De 2007 à 2011, il a occupé plusieurs postes de direction chez Philips Respironics (directeur des ventes pour l'administration de médicaments respiratoires pour l'Europe centrale et orientale et la Russie) et chez Emcools Emergency Medical Cooling Systems (directeur des ventes EMEA).

En 2011, Ivo Simundic a rejoint Xenios AG où il a co-inventé, co-développé et obtenu le marquage CE pour le projet i-cor® - la première assistance cardiaque pulsatile synchronisée destinée à la cardiologie interventionnelle pour traiter le choc cardiogénique et sécuriser les interventions en cath-lab. Suite à l'acquisition de Xenios AG par Fresenius Medical Care en 2016, il est devenu le responsable des thérapies cardiaques de la société (cardiologie et chirurgie cardiaque). Avant de rejoindre CARMAT, il a occupé le poste de responsable des thérapies i-cor® chez Xenios AG / Fresenius Medical Care.

Ivo Simundic, directeur des ventes pour la région DACH chez CARMAT, déclare : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe CARMAT à ce stade crucial de son développement et de contribuer à l'accélération de la croissance de l'entreprise sur les marchés DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) que je connais très bien puisque j'y ai été responsable de la commercialisation de nombreux systèmes thérapeutiques et de sauvetage hautement invasifs et complexes. J'ai toujours travaillé avec des dispositifs innovants, et je suis honoré de pouvoir contribuer à la mise à disposition des patients, d’un système aussi innovant qu'Aeson® dans des hôpitaux allemands, mais aussi en Autriche et en Suisse. »

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, conclut : « Nous sommes heureux d'accueillir Ivo dans notre équipe. Sa grande expertise commerciale et médicale représente un atout majeur pour l'exécution de notre stratégie commerciale en Allemagne et par la suite en Autriche et en Suisse. Avec nos équipes médicales et techniques, il pilotera l'adoption et les ventes d'Aeson® dans cette région stratégique. »

A propos de CARMAT, le cœur artificiel total le plus performant au monde

Une réponse crédible à l’insuffisance cardiaque terminale : CARMAT vise à répondre à un enjeu de santé publique majeur lié aux maladies cardiovasculaires, première cause de mortalité dans le monde, l’insuffisance cardiaque avancée. Grâce à son cœur artificiel total Aeson®, composé d’une bioprothèse implantable et du système portable d’alimentation externe auquel elle est reliée en permanence, CARMAT a pour ambition de pallier le manque notoire de greffons dont sont victimes des dizaines de milliers de personnes souffrant d’insuffisance cardiaque terminale irréversible, les plus malades des 20 millions de patients concernés par cette maladie évolutive en Europe et aux États-Unis.

Le fruit du rapprochement de deux expertises uniques au monde : l’expertise médicale du Professeur Carpentier, mondialement reconnu notamment pour avoir inventé les valves cardiaques Carpentier-Edwards®, les plus implantées au monde ; et l’expertise technologique d’Airbus Group, leader mondial de l’aéronautique.

Le 1er cœur artificiel physiologique : par l’utilisation de matériaux hautement hémocompatibles, son système unique d’autorégulation et son caractère pulsatile, le cœur Aeson® constitue une nouvelle classe thérapeutique - la Thérapie Physiologique de Remplacement Cardiaque (PHRT) - et pourrait sauver chaque année la vie de milliers de patients, sans risque de rejet et avec une bonne qualité de vie. Aeson® est commercialement disponible dans l’indication de « pont à la transplantation » en Europe et dans les autres pays qui reconnaissent le marquage CE. Aeson® est actuellement également évalué dans le cadre d’une étude clinique de faisabilité aux Etats-Unis.

