CARMIGNAC : Nathalie Lahmi est nommée Chief Experience Officer

Carmignac a annoncé la nomination de Nathalie Lahmi au poste nouvellement créé de Chief Experience Officer. Nathalie Lahmi prendra ses fonctions le 1er septembre 2020 et sera en charge de la transformation digitale de la société de gestion d'actifs et de son modèle de distribution. Elle supervisera les départements marketing et clientèle privée et gestion libre, réunis pour créer un pôle d’excellence au service de l'expérience clients. Rattachée à Maxime Carmignac, elle rejoint le Comité de Développement Stratégique de l'entreprise.Madame Lahmi a démarré sa carrière au sein de BNP Paribas. D'abord chez BNP Paribas Personal Finance où elle a œuvré au développement du marketing digital pour les filiales à l'international avant de prendre la responsabilité de l'équipe marketing e-business France.Elle a poursuivi son parcours au poste de responsable des équipes acquisition et fidélisation on-line de la banque de détail avant de coordonner également le lancement d'Hello Bank! en tant que responsable marketing et communication.En 2014, Nathalie Lahmi a rejoint Allianz France en tant que directrice du marketing digital avant d'y être nommée, en 2017, directrice marque et communication. Elle est diplômée de l'ESSEC." Le digital constitue un moteur puissant de différenciation de l'expérience clients. Nous sommes très heureux d'accueillir Nathalie qui aura la tâche d'accélérer la transformation digitale de la société et sa mise en œuvre pour offrir à nos clients des services et des solutions au plus près de leurs attentes et anticiper les évolutions technologiques de nos métiers. Son expertise des stratégies de distribution digitale et de transformation des organisations seront des atouts précieux dont nous sommes très heureux de bénéficier " a déclaré Maxime Carmignac, managing director de Carmignac UK.