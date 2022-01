Carrefour et la stratégie de son patron Alexandre Bompard décryptés dans le FT : vente et acquisition de magasins, reconquête des clients, réduction des coûts, ou encore investissement dans le e-commerce… pour un bilan mitigé, quand il est comparé au succès de ses concurrents Ahold Delhaize, Tesco, Walmart et The Kroger Co.

