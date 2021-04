CARREFOUR : Assemblée Générale du 21 mai 2021

Regulatory News :

CARREFOUR (Paris:CA) :

Composition du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, sur recommandation du Comité de gouvernance, a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 21 mai 2021 le renouvellement des mandats de neuf administrateurs : Monsieur Alexandre Bompard, Monsieur Philippe Houzé, Monsieur Stéphane Israël, Madame Claudia Almeida e Silva, Monsieur Nicolas Bazire, Monsieur Stéphane Courbit, Madame Aurore Domont, Madame Mathilde Lemoine et Madame Patricia Moulin-Lemoine.

A l’issue de l’Assemblée Générale et sous réserve de l’approbation de ces renouvellements par les actionnaires, le Conseil d’administration sera composé de 50 % de membres indépendants et 43 % de femmes conformément à la recommandation du Code AFEP-MEDEF.

Modalités de participation à l’Assemblée Générale

Par mesure de précaution et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de COVID-19, prorogée par le Décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée Générale des actionnaires le 21 mai 2021, à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, au siège social de la Société.

Elle sera retransmise en direct et disponible en différé via la page dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société.

Les actionnaires pourront voter à distance, soit par voie postale soit par Internet, selon les modalités détaillées dans les documents de convocation qui seront prochainement publiés et mis à disposition en téléchargement sur la page dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les actionnaires pourront également poser leurs questions par écrit, en amont de l’Assemblée Générale, notamment par voie de télécommunication électronique à l’adresse indiquée dans la convocation.

En complément, afin de maintenir le dialogue actionnarial auquel la Société est particulièrement attachée, il sera mis en place un dispositif ad hoc afin d’offrir la possibilité aux actionnaires qui le souhaitent de poser des questions. Il y sera répondu oralement durant l’Assemblée Générale dans la limite du temps imparti à la séance de questions-réponses.

Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la page dédiée à l’Assemblée Générale sur le site Internet de la Société (www.carrefour.com/fr/finance/assemblee-generale), qui sera mise à jour pour assurer l’information des actionnaires et préciser, le cas échéant, les modalités pratiques de participation à cette Assemblée Générale.

Dividende

Conformément à ce qui avait été initialement annoncé le 18 février 2021, le Conseil d’Administration de Carrefour a décidé de soumettre à l’approbation de l’Assemblée Générale du 21 mai 2021 un dividende de 0,48 euro par action au titre de l’exercice 2020, intégralement versé en numéraire.

Le dividende sera détaché de l’action le 26 mai 2021 et sera mis en paiement le 28 mai 2021.

A propos du Groupe Carrefour

Fort d’un réseau multi-formats de plus de 13 000 magasins dans plus de 30 pays, le Groupe Carrefour est un des leaders mondiaux du commerce alimentaire. Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires total de 78,6 milliards d’euros en 2020. Il compte plus de 320 000 collaborateurs qui contribuent à faire de Carrefour le leader mondial de la transition alimentaire pour tous, en offrant chaque jour une alimentation de qualité, accessible partout et à un prix raisonnable. A fin décembre 2020, Carrefour opérait 1 250 magasins en Espagne, dont 205 hypermarchés, 112 supermarchés, 906 magasins de proximité et 27 Supeco. Le Groupe y a réalisé un chiffre d’affaires HT de 9 058 millions d’euros en 2020.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.carrefour.com, sur Twitter (@GroupeCarrefour) et sur LinkedIn (Carrefour).

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210407005819/fr/