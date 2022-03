CARSLBERG, HEINEKEN : quelles pertes pour les brasseurs au départ de Russie ?

A leur tour, Carlsberg et Heineken ont annoncé leur intention de se décharger de leurs opérations en Russie. Les brasseurs, qui continueront à payer leurs salariés jusqu’à la fin de l’année, se préparent à subir des pertes "substantielles" : 400 millions d'euros de dépréciation pour Heineken, qui transfère ses activités à un nouveau propriétaire. Carlsberg est plus exposé au marché russe que tout autre brasseur international, qui représente 9 % de ses revenus et 8 400 employés.

