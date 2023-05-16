CASINO INDIQUE QU'INITIER UNE PROCÉDURE DE CONCILIATION A POUR FINALITÉ D'ENCADRER DES DISCUSSIONS À VENIR AVEC LES CRÉANCIERS EN LIEN AVEC LE PROJET TERACT ET LA PROPOSITION DE EP GLOBAL COMMERCE A.S.
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Cours
Varia.
Varia. 5j.
Capi. (M$)
|5.940 EUR
|-1.00%
|-2.62%
|479 M $
|0.4200 HKD
|-4.55%
|-3.45%
|8 M $