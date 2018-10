CASINO-TIKEHAU CAPITAL ET BPIFRANCE ENTRERONT AU CAPITAL DE GREENYELLOW, FILIALE DU GROUPE CASINO DÉDIÉE À L'ÉNERGIE SOLAIRE ET À L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, VIA UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE 150 MILLIONS D'EUROS LEUR CONFÉRANT UNE PARTICIPATION DE 24%