CBRE rachète la société vaudoise i Consulting

Genève (awp) - Le géant américain du conseil en immobilier d'entreprise CBRE Group annonce lundi le rachat de la société lausannoise i Consulting. Celle-ci occupe 16 employés et est spécialisée dans l'expertise immobilière et la stratégie en développement territorial liée à ce secteur.

Les collaborateurs de la société romande, basés à Lausanne, Genève, Bulle, Martigny et Sion, "renforceront l'offre de service de CBRE", précise le communiqué du groupe repreneur, qui ne dévoile pas le montant de l'acquisition. Suite à cette dernière, CBRE Suisse comptera près de 120 collaborateurs.

Il s'agit d'"une étape importante dans le développement de nos activités d'évaluation et de conseil en Suisse et particulièrement en Suisse romande", commente dans le communiqué Amine Hamdani, directeur de CBRE Suisse romande. L'expertise de i Consulting s'adressera à la fois aux clients institutionnels, privés et publics."

CBRE Group emploie plus de 90'000 personnes répartis dans 480 bureaux à travers le monde. Il est coté à Wall Street.

op/ck