CBS News a annoncé lundi qu'Ingrid Ciprian-Matthews, journaliste primée et directrice de l'information chevronnée, a été nommée présidente, après que Neeraj Khemlani a démissionné de son poste dimanche.

La chaîne a également nommé Wendy McMahon au poste de présidente-directrice générale de CBS News and Stations et de CBS Media Ventures. Elle partageait auparavant la supervision de ces divisions avec M. Khemlani.

Mme Ciprian-Matthews, qui travaille pour CBS News depuis 30 ans, a rejoint la société en tant que productrice principale pour les segments en direct des journaux télévisés du matin. Elle était dernièrement vice-présidente exécutive chargée de la collecte des informations.

Elle aura désormais la haute main sur la rédaction de CBS News et supervisera le contenu de l'information de la chaîne sur toutes les plateformes, y compris la radiodiffusion, le streaming, le numérique et la radio.

Avant de rejoindre CBS News en 1993, Mme Ciprian-Matthews était rédactrice en chef du bureau de CNN à New York. Elle a commencé sa carrière en tant que reporter généraliste pour le programme d'information en langue espagnole "Enfoque Nacional" de la National Public Radio.

Parmi les événements majeurs qu'elle a couverts au cours de sa carrière, citons le nettoyage ethnique au Kosovo à la fin des années 90, les attentats à la bombe contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, ainsi que les tremblements de terre meurtriers en Chine, en Haïti et au Chili. (Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles et de Samrhitha Arunasalam à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)