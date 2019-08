CBS et Viacom confirment leur projet de fusion à 30 milliards de dollars

Le nouveau groupe, détenu à 61% par les actionnaires de CBS et à 39% par ceux de Viacom, portera le nom de ViacomCBS et affichera une capitalisation boursière d'environ 30 milliards de dollars (26,8 milliards d'euros), pour un chiffre d'affaires annuel estimé à 28 milliards de dollars.

CBS et Viacom partagent le même actionnaire de contrôle, National Amusements, la holding familiale de Sumner Redstone et de sa fille Shari, qui les poussaient à fusionner dans un contexte de concurrence accrue dans les services de streaming avec l'arrivée des géants comme Walt Disney, AT&T, Netflix, Amazon et Apple.

Shari Redstone, la présidente de National Amusements, parvient ainsi à ses fins après trois tentatives de rapprochement infructueuses depuis 2016, en raison notamment de divergences entre les dirigeants des deux groupes sur les valorisations.

"Mon père avait dit un jour que le 'contenu est roi' et cela n'a jamais été plus vrai qu'aujourd'hui", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Le groupe fusionné sera dirigé par Bob Bakish, l'actuel directeur général de Viacom, tandis que le conseil d'administration sera présidé par Shari Redstone.

L'opération permettra de réunir sous le même pavillon le réseau de télévision de CBS, la chaîne câblée Showtime, les chaînes MTV et Nickelodeon et le studio de cinéma Paramount.

Pour autant, le nouveau groupe restera un acteur de second plan des médias et du divertissement au regard des 245 milliards de dollars de capitalisation boursière affichés par Disney, des 193 milliards de dollars de Comcast ou des 136 milliards de Netflix.

Disney possède le réseau télévisé ABC tandis que Comcast est le propriétaire de NBC.

Comme révélé auparavant par Reuters, les actionnaires de Viacom recevront 0,59625 action CBS pour chaque titre détenu, représentant une légère décote sur le cours de clôture vendredi de Viacom.

L'action Viacom a gagné 2,38% mardi à Wall Street, à 29,21 dollars, et CBS a pris 1,38% à 48,70, en ligne avec le S&P-500 qui s'est adjugé 1,48%.

Depuis le début de l'année, Viacom a progressé de 13% et CBS de 12%.

(Kenneth Li à New York, Claude Chendjou et Véronique Tison pour le service français)