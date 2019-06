CD Partenaires rejoint Finaveo Partenaires

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Finaveo Partenaires, société détenue conjointement par Crystal, Apicil Prévoyance, OFI Advisers, dont la gestion opérationnelle est assurée par Crystal, vient de finaliser l’acquisition auprès du Groupe La Française de CD Partenaires, plateforme patrimoniale en architecture ouverte proposant aux professionnels du conseil patrimonial une large gamme de produits et de services financiers.Bruno Narchal, Président du groupe Crystal, a déclaré : "Cette opération conforte davantage encore la position d'acteur de référence de Finaveo Partenaires sur le marché des services aux professionnels du conseil en investissement, avec un volume d'environ 5 milliards d'euros administrés. Nous allons continuer à mettre à leur disposition une offre élargie et développer les fonctionnalités digitales pour les conseillers en gestion de patrimoine et leurs clients ".