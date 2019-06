CÉDRIC CHARBIT, CEO DE BALENCIAGA, DEVIENT MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DE KERING

Regulatory News:

Kering (Paris:KER) annonce la nomination de Cédric Charbit, CEO de Balenciaga, au Comité Exécutif du Groupe, à compter du 1er juillet 2019.

Cette nomination intervient après deux années de forte croissance de la Maison Balenciaga sous la direction de Cédric Charbit et sous l’impulsion créative de son Directeur artistique Demna Gvasalia.

A propos de Cédric Charbit

Cédric Charbit a commencé sa carrière au Printemps en 2001 en tant qu’acheteur au sein du département Luxe. Il a ensuite été en charge du merchandising jusqu’à sa nomination en tant que Directeur adjoint des achats. En 2009, il est nommé Directeur général adjoint de Pucci, en Italie, avant de rejoindre Saint Laurent en 2012 en tant que Directeur de la stratégie produit, puis Directeur du merchandising, et enfin Vice-président exécutif en charge du produit et de la communication. En novembre 2016, il est nommé CEO de la Maison Balenciaga.

De nationalité française, Cédric Charbit, 41 ans, est diplômé de l’ESC Toulouse.

À propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2018, Kering comptait près de 35 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,7 milliards d’euros.

