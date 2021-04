Cellectis a annoncé l’émission et le placement d’actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares (ADS) pour un montant total brut d’environ 47 millions de dollars dans le cadre de son programme de financement en fonds propres dit « At-the-market » (Programme ATM) mis en place le 29 mars 2021,



Dans le cadre du placement, 2.415.630 nouvelles ADSs et autant d'actions ordinaires sous-jacentes ont été émises au profit de certains investisseurs institutionnels spécialisés, par voie d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription.



Le prix de 19,50 dollars par ADS, représente une décote de 1,56% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation de ce prix/ Les actions nouvelles représentent 5,6% du capital social existant de la société de biotechnologie de stade clinique.



L'émission et la livraison des actions ordinaires nouvelles sont prévues le 12 avril 2021.