Le gouvernement britannique présentera dans les prochains jours des mesures incitant les entreprises à enfouir leurs gaz à effet de serre dans le sous-sol, en utilisant une technologie prometteuse pour réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, a déclaré un ministre jeudi.

La Grande-Bretagne entend utiliser la technologie de captage et de stockage du carbone (CSC) pour retenir 20 à 30 millions de tonnes de carbone d'ici à 2030, dans le cadre de sa stratégie visant à réduire les émissions à un niveau net nul d'ici à 2050.

Le CSC consiste à filtrer les gaz carboniques à l'origine du réchauffement de la planète provenant des cheminées industrielles avant qu'ils n'atteignent l'atmosphère et à les stocker sous terre, généralement dans des réservoirs poreux.

"Il est impossible d'atteindre le niveau zéro sans le captage du carbone, l'hydrogène et le nucléaire", a déclaré à Reuters Graham Stuart, ministre d'État chargé de la sécurité énergétique et du niveau zéro.

Reconnaissant les erreurs commises par le passé dans le cadre des efforts visant à soutenir le CSC, M. Stuart a déclaré que le gouvernement était "déterminé à ce qu'il n'y ait pas de faux pas à l'avenir et vous entendrez dans les jours qui viennent d'autres annonces à ce sujet, y compris le soutien du gouvernement pour s'assurer que le captage du carbone est débloqué".

Aux États-Unis, l'administration Biden accepte les demandes de financement de quatre centres de carbone utilisant une technologie de capture directe du dioxyde de carbone dans l'air. L'année dernière, le Canada a dévoilé un crédit d'impôt à l'investissement pour le captage du carbone d'une valeur de 2,6 milliards de dollars canadiens (1,93 milliard de dollars) sur cinq ans.

Un certain nombre de compagnies pétrolières et gazières, dont BP, la norvégienne Equinor et l'italienne ENi, ont participé l'année dernière au premier cycle d'octroi de licences pour le CSC en Grande-Bretagne.

Sans soutien gouvernemental, un projet nécessite un prix élevé du carbone pour devenir économiquement viable.