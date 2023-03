Le gouvernement américain ne prévoit pas d'assouplir systématiquement les sanctions contre le Venezuela après qu'une première série de mesures a permis aux partenaires de la compagnie pétrolière publique PDVSA de recommencer à prendre du pétrole pour rembourser des dettes antérieures, a déclaré un responsable du département d'État.

En novembre, Washington a délivré une licence de six mois permettant à Chevron Corp d'étendre ses activités et d'exporter du pétrole vénézuélien vers les États-Unis. Eni et Repsol ont également commencé à s'endetter avec du brut vénézuélien avec l'approbation des États-Unis. Cette année, Trinité-et-Tobago a reçu le feu vert des États-Unis pour développer conjointement un champ de gaz naturel offshore avec le Venezuela.

Ces mesures prises par l'administration du président américain Joe Biden contrastent avec la politique de "pression maximale" de l'ancien président Donald Trump, qui a imposé des restrictions visant à évincer le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Mais les licences du département d'État n'indiquent pas un changement général de politique à l'égard du Venezuela, a déclaré Jose Fernandez, sous-secrétaire à la croissance économique, à l'énergie et à l'environnement, lors d'un entretien accordé à Reuters à l'occasion de la conférence CERAWeek sur l'énergie à Houston.

"Il y a eu des changements limités dans les sanctions spécifiques et nous pouvons les reprendre à tout moment", a déclaré M. Fernandez. La licence Chevron est intervenue après que l'administration de Maduro a repris les pourparlers politiques avec l'opposition au Mexique l'année dernière, tandis que l'autorisation de Trinidad a été demandée par les pays des Caraïbes pour décrocher de futurs approvisionnements en énergie.

Je peux affirmer catégoriquement que nous n'avons pas l'intention de libéraliser davantage le Venezuela", a déclaré M. Fernandez, soulignant que "pour l'instant, il n'y a pas de projet de libéralisation en cours au Venezuela" : "En ce moment, il n'est pas prévu d'assouplir davantage les sanctions.

Chevron a reçu et expédié environ 86 000 barils par jour (bpj) de brut vénézuélien le mois dernier après avoir repris ses exportations vers les États-Unis après une interruption de quatre ans.

Les cargaisons de Chevron, Eni et Repsol n'ont pas représenté une augmentation des exportations globales de pétrole du Venezuela. Le pays aura besoin de nouveaux investissements massifs après des années de conflit avec les compagnies pétrolières internationales, l'exode du personnel qualifié et les sanctions américaines.

L'année dernière, les exportations du Venezuela se sont élevées à 716 000 bpj, soit une légère augmentation par rapport à l'année précédente, selon les données fournies à l'OPEP. Elles ne représentent qu'une fraction des 2,8 millions de bpj que le pays produisait il y a dix ans.

Les analystes et les cadres pétroliers présents au CERAWeek ont déclaré qu'ils ne s'attendaient pas à une augmentation importante des exportations de pétrole du Venezuela qui pourrait stabiliser les marchés pétroliers disruptifs après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Il y a quinze ans, "il y avait un grand nombre d'investisseurs internationaux au Venezuela. La production dépassait les 3 millions de bpj... Aujourd'hui, regardez le Venezuela", a déclaré Alistair Routledge, directeur national d'Exxon Mobil pour la Guyane.

"Il est essentiel que les gouvernements comprennent que nous investissons sur un horizon de 20 à 30 ans, et que nous avons donc besoin de stabilité et de réglementations favorables", a-t-il ajouté.