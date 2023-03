Les entreprises et les investisseurs ont injecté des fonds dans des projets d'énergie renouvelable, voyant là une occasion de saisir le Saint Graal de l'investissement socialement responsable : faire du bien tout en faisant du bien.

Mais la forte hausse des taux d'intérêt a accentué les tensions sur un modèle mis à mal par la flambée des prix de l'acier et du silicium, indispensables à la fabrication des éoliennes et des panneaux solaires.

La hausse des coûts incite les acheteurs et les vendeurs de projets d'énergie renouvelable à recalculer les rendements potentiels, ce qui entrave les levées de fonds et les fusions-acquisitions.

Pendant des années, la révolution des technologies propres a attiré de grosses sommes d'argent, faisant écho aux booms d'investissement qui ont bénéficié de l'engouement pour les aliments biologiques, le pétrole et le gaz de schiste, et les entreprises de pêche durable.

"Je considère les dernières années dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables en particulier comme le boom du schiste en 2008-2010", a déclaré Bernadette Johnson, responsable du secteur de l'énergie et des énergies renouvelables au sein de la société d'analyse Enverus.

Une décennie de taux d'intérêt bas a permis aux emprunteurs de contracter des dettes à bon marché pour construire des projets et obtenir des rendements élevés. Mais l'ère de l'abondance des matériaux et des financements a fait place à des contraintes.

La Réserve fédérale américaine devrait relever ses taux directeurs à environ 5,5 % cette année et les faucons européens commencent à envisager des taux maximums supérieurs à 4 %, ce qui a pour effet de comprimer les rendements.

"Certains commencent à perdre de l'argent. D'autres gagnent de l'argent, mais la situation évolue", a déclaré M. Johnson.

RECOUPER L'ÉCONOMIE

Même avec la loi sur la réduction de l'inflation (IRA) du président Joe Biden et le soutien potentiel de l'État en Europe, les investissements en capital-investissement dans les énergies alternatives, y compris les batteries et les technologies de conservation de l'énergie, se dirigent vers le trimestre le plus lent depuis 2020, selon les données de Refinitiv.

Refinitiv prévoit également que la valeur des fusions-acquisitions ce trimestre s'élèvera à 5,6 milliards de dollars, contre 17,7 milliards de dollars l'année dernière et presque en ligne avec les profondeurs du total COVID entre avril et juin 2020.

Graphique : Investissements dans les énergies renouvelables https://www.reuters.com/graphics/INVESTMENT-RENEWABLES/lgvdkozxbpo/chart.png

Les services publics aux États-Unis et en Europe ont vendu des parties de leurs activités liées aux énergies renouvelables pour financer la mise à niveau du réseau sans proposer de nouvelles actions ou endommager les notations de crédit par des ventes de dette.

En octobre, Consolidated Edison a vendu ses activités américaines dans le domaine des énergies renouvelables à l'entreprise allemande RWE pour 6,8 milliards de dollars. Depuis lors, des initiatives similaires se sont heurtées à la nouvelle réalité du marché.

Duke Energy Corp a déclaré le mois dernier que la cession de ses activités dans le domaine des énergies renouvelables, qu'elle a évaluées en novembre à 4 milliards de dollars, prenait plus de temps que prévu.

Les investisseurs financiers ont traditionnellement pris des participations dans des projets d'énergies renouvelables en cours d'exploitation afin d'éviter les risques de retards de construction et de garantir des rendements stables.

La concurrence s'étant intensifiée ces dernières années, les projets ont commencé à être vendus plus tôt, avant la construction.

Cette construction coûte désormais beaucoup plus cher.

"L'inflation et le coût de la dette ayant augmenté, il a souvent été nécessaire de revenir en arrière et de revoir la logique économique", a déclaré Adi Blum, directeur général chez BlackRock, lors d'une table ronde du CERAWeek.

L'entreprise allemande PNE AG pourrait envisager de vendre ses activités solaires et éoliennes aux États-Unis en raison des coûts élevés des projets, ont déclaré des sources à Reuters cette semaine, espérant que les crédits d'impôt de l'IRA pourraient attirer des prétendants.

Une autre considération est que les vieilles centrales commencent à montrer des signes d'usure, nécessitant des réparations ou des mises à niveau coûteuses.

"Le nombre d'opérateurs ou d'investisseurs capables de gérer ces changements et de générer des améliorations est beaucoup plus faible que vous ne le pensez", a déclaré Angelo Acconcia, partenaire de la société d'investissement ArcLight Capital Partners.

"Nous sommes sortis d'un cycle de faibles taux d'intérêt au cours duquel il était facile de rechercher un actif, de l'acheter, de le construire, de réduire les risques et de vendre les flux de trésorerie. Aujourd'hui, les transactions que nous observons sont destinées à la croissance, elles ne sont pas tellement basées sur les flux de trésorerie", a déclaré Oscar Perez, directeur d'investissement chez le gestionnaire de fonds Qualitas Energy.