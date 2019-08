CERENIS THERAPEUTICS: ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 AOUT 2019

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Regulatory News:

CERENIS Therapeutics (Paris:CEREN):

Les actionnaires de la société sont invités à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 26 août 2019 à 15h au siège social.

L’avis préalable comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 22 juillet et l’avis de convocation sera publié au BALO du 9 août 2019 et dans un journal d’annonces légales.

Les documents préparatoires à l’Assemblée énoncés par l’article R. 225-73-1 du Code de commerce sont mis en ligne sur le site internet de la société : (https://www.cerenis.com/fr/investisseurs/assemblee-generale).

Les documents préparatoires à l’Assemblée seront également tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée. Ainsi, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

- tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer les documents visés aux articles R.225-81 et R.225-83 du code de commerce, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

- tout actionnaire peut prendre connaissance des documents visés aux articles L. 225-115 et R.225-83 du code de commerce au siège de la société.

A propos de CERENIS

Créée en 2005, CERENIS Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL. L’expertise technologique de CERENIS lui permet de développer un riche portefeuille de programmes, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans le domaine de l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190802005173/fr/