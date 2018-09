CERENIS Therapeutics : Mise à disposition du Rapport financier semestriel 2018

Regulatory News:

CERENIS Therapeutics (Paris:CEREN) (FR0012616852 – CEREN – éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, informe ses actionnaires et l’ensemble de la communauté financière que son Rapport financier semestriel 2018 a été déposé auprès de l’AMF. Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Le rapport financier semestriel peut être consulté et téléchargé à compter de ce jour dans la rubrique Investisseurs du site internet de la société, à l’adresse suivante : http://cerenis.com/fr/

A propos de CERENIS :

Cerenis Therapeutics Holding est une socieìteì biopharmaceutique internationale deìdieìe aÌ la deìcouverte et au deìveloppement de theìrapies innovantes baseìes sur les HDL et le meìtabolisme de lipides pour le traitement des maladies cardiovasculaires et meìtaboliques. Le HDL est le meìdiateur primaire du transport retour du cholesteìrol (ou RLT), la seule voie meìtabolique par laquelle le cholesteìrol en exceÌs est retireì des arteÌres et transporteì vers le foie pour eìlimination du corps.

Cerenis deìveloppe un portefeuille de theìrapies baseìes sur le meìtabolisme des lipides, dont des mimeìtiques de particules HDL pour les patients souffrant de deìficience en HDL, ainsi que des meìdicaments qui augmentent les HDL chez les patients ayant un faible nombre de HDL, pour traiter pour traiter l’atheìroscleìrose et les maladies meìtaboliques associeìes telles que la SteìatoHeìpatite Non Alcoolique (NASH) et les Heìpatites Graisseuses Non Alcooliques (NAFLD). Grâce aÌ son expertise, Cerenis deìveloppe la premieÌre plateforme de deìlivrance cibleìe de meìdicaments par des HDL, deìdieìe au domaine de l’oncologie (immuno- oncologie et chimiotheìrapie).

Cerenis est bien positionneì pour devenir l’un des leaders du marcheì des theìrapies HDL avec un riche portefeuille de programmes en deìveloppement.

A propos de la deìlivrance cibleìe de meìdicaments par les HDL

Les particules HDL chargeìes de principes actifs pourraient cibler et tuer seìlectivement les cellules malignes tout en eìpargnant les cellules saines. Une large varieìteì de meìdicaments peut être transporteìe dans ces particules qui cibleront des marqueurs speìcifiques des cellules canceìreuses pour y deìlivrer de puissants meìdicaments sur les sites d’action souhaiteìs, avec une toxiciteì systeìmique moindre. CERENIS compte deìvelopper la premieÌre plateforme de deìlivrance de meìdicaments par des particules HDL, deìdieìe au marchéì de l’oncologie, dont l’immuno- oncologie et la chimiothérapie.

Calendrier financier :

Position de trésorerie et point sur l’activité du T3 2018: 25 octobre 2018

