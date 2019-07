CERENIS Therapeutics : annonce sa position de trésorerie au 30 juin 2019

Regulatory News:

CERENIS Therapeutics (Paris:CEREN) (FR0012616852 – CEREN – éligible PEA PME), société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes basées sur les HDL pour le traitement des maladies cardiovasculaires et métaboliques, ainsi que de nouveaux vecteurs HDL pour la délivrance ciblée de médicaments dans le domaine de l’oncologie, annonce aujourd’hui que la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 9,6 M€ au 30 juin 2019. Cette position de trésorerie est à comparer à 9,7 M€ au 31 mars 2019, la société n'ayant généré, comme attendu, aucun chiffre d'affaires au cours du 1er semestre 2019 et ayant comptabilisé l’ensemble des coûts, liés à la restructuration menée au cours du premier semestre ainsi qu’à l’arrêt de l’ensemble des activités de développement clinique de CER-001.

Pour rappel, l'Assemblée Générale Annuelle Mixte des Actionnaires, réunie le vendredi 21 juin 2019, a approuvé l'ensemble des résolutions soumises par le Conseil d'Administration dont notamment celle concernant le changement de dénomination sociale de la société en Abionyx Pharma. Ce changement de dénomination et de mnémonique fera l’objet d’un nouveau communiqué une fois les démarches complétées.

Calendrier financier :

Résultats semestriels 2019 : 10 septembre 2019

A propos de CERENIS : www.cerenis.com

Créée en 2005, Cerenis Therapeutics est une société biopharmaceutique internationale dédiée à la découverte et au développement de nouvelles thérapies innovantes. L’expertise technologique de Cerenis lui permet de développer un riche portefeuille de programmes, que ce soit pour le traitement des maladies cardiovasculaires et des maladies métaboliques associées telles que les NAFLD et la NASH, mais aussi dans le domaine de l’oncologie grâce à ses nouveaux vecteurs HDL utilisés pour la délivrance ciblée de médicaments, plus spécifiquement en immunothérapie et chimiothérapie.

