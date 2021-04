CESSION DE 60,5% D'ENGIE EPS PAR ENGIE À TCC : ENGIE EPS VA DEVENIR NHOA

« New HOrizons Ahead » : de nouveaux horizons avec un nouveau partenaire asiatique pour renforcer la croissance globale

ENGIE a annoncé la signature d’un contrat de cession d'actions avec la société taïwanaise TCC pour la cession de sa participation de 60,5 % dans le capital d’ENGIE EPS (Paris:EPS). TCC, qui a une capitalisation boursière de plus de 10 milliards de dollars, est un des éminents groupes industriels d’Asie, avec des activités dans la fabrication de batteries, la production de ciment, la génération d'énergie, les services environnementaux, la chimie, la logistique et les infrastructures. TCC a été très actif ces dernières années en matière de développement d’énergies renouvelables et de systèmes de stockage d’énergies.

La finalisation de l’opération, réalisée au prix de 17,10 euros par action, correspondant à un prix total de 132 millions d’euros et à une valeur d’entreprise de plus de 240 millions d'euros, sera suivie, conformément à la réglementation en vigueur, par le dépôt d’une offre publique d'achat (en numéraire) simplifiée pour toutes les actions existantes d’ENGIE EPS.

Conformément au règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration a constitué un comité ad hoc, désignera un expert indépendant et émettra, notamment sur la base du rapport de cet expert indépendant, un avis motivé sur l’intérêt de l’offre et les conséquences de celle-ci pour ENGIE EPS, ses actionnaires et ses salariés. ENGIE EPS est conseillée par Lazard.

À l’issue de cette opération, soumise aux conditions habituelles et consentement des autorités compétentes, ENGIE a confirmé son intention de poursuivre ses relations commerciales avec ENGIE EPS.

À la conclusion de l’opération, attendue au cours de l’été 2021, ENGIE EPS deviendra NHOA.

Carlalberto Guglielminotti, Directeur Général d’ENGIE EPS déclare : « Cette acquisition par un groupe industriel leader visionnaire comme TCC, constitue la reconnaissance ultime de notre leadership technologique de niveau international et une opportunité transformationnelle pour consolider notre croissance à l’échelle globale. Nous pourrons ainsi accéder directement à une des premières chaînes logistiques mondiales et aux marchés asiatiques, ainsi qu’à une force financière qui nous permettra de nous positionner de manière crédible en qualité de leader mondial de la livraison clés en main de systèmes de stockage d’énergie et de facilitateur global de la révolution vers la mobilité électrique. Plus important encore, nous partageons avec TCC une mission, qui a inspiré notre nouvelle marque NHOA, façonner un futur meilleur pour une nouvelle génération qui vivra en harmonie avec notre planète ».

Roberto Di Stefano, Directeur Général de Free2Move eSolutions, joint-venture de Engie EPS et Stellantis, a déclaré : « Nous accueillons TCC qui représente une opportunité exceptionnelle de soutenir la transition vers la mobilité électrique en Asie, qui est le marché le plus avancé dans ce secteur dans le monde ».

« Ensemble, nous ferons la différence pour le monde et pour la Planète », a conclu Nelson Chang, Président du Conseil d’Administration de TCC, en commentant l'annonce de l’acquisition et la création de la nouvelle marque NHOA.

New HOrizons Ahead : voici NHOA. Une nouvelle marque qui représente le futur plus éclairé et durable porté par TCC et qui se donne pour mission de révolutionner la transition mondiale vers l’énergie propre et la mobilité durable.

Pour sceller une vision globale qui s’appuie sur l’héritage de nos valeurs fondamentales, NHOA s’inspire de Noah, fondateur d’une humanité renouvelée. Le trait de soulignement du nouveau logo représente l’horizon, tandis que la lettre « oméga », symbole de la résistance électrique déterminée par la Loi d’Ohm, évoque le soleil qui se lève : l’aube d’une nouvelle ère.

Le site Web www.nhoa.energy a déjà été lancé et, à la clôture de la transaction, deviendra le nouveau site Web institutionnel de l'entreprise.

La conférence téléphonique des investisseurs se tiendra le 20 avril 2021 à 8h00 CET. Les détails de connexion ainsi que la présentation seront disponibles sur le site internet d’ENGIE EPS: engieeps.com/events

À propos d’ENGIE EPS

Engie EPS est l'acteur technologique et industriel du groupe ENGIE, qui développe des technologies pour révolutionner le paradigme dans le système énergétique mondial en faveur des sources d'énergie renouvelables et de la mobilité électrique. Cotée à Paris sur Euronext (EPS.PA), Engie EPS est représentée dans les indices financiers CAC® Mid & Small et CAC® All-Tradable. Son siège social est situé à Paris, tandis que les fonctions recherche, développement et production sont basées en Italie.

Pour plus d’informations, visitez : www.engie-eps.com et www.nhoa.energy

À propos d’ENGIE

Nous sommes un groupe mondial de référence dans l’énergie bas carbone et les services. Avec nos 170 000 collaborateurs, nos clients, nos partenaires et nos parties prenantes, nous sommes engagés chaque jour pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone, grâce à des solutions plus sobres en énergie et plus respectueuses de l’environnement. Guidés par notre raison d’être, nous concilions performance économique et impact positif sur les personnes et la planète en nous appuyant sur nos métiers clés (gaz, énergies renouvelables, services) pour proposer des solutions compétitives à nos clients. Chiffre d’affaires en 2020 : 55,8 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est représenté dans les principaux indices financiers (CAC 40, DJ Euro Stoxx 50, Euronext 100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe) et extrafinanciers (DJSI World, DJSI Europe, Euronext Vigeo Eiris - Eurozone 120 / Europe 120 / France 20, MSCI EMU ESG, MSCI Europe ESG, Euro Stoxx 50 ESG, Stoxx Europe 600 ESG, and Stoxx Global 1800 ESG).

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas un engagement quant à la performance future d’ENGIE EPS. Bien qu’ENGIE EPS considère que de telles déclarations sont fondées sur des attentes et hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature sujettes à des risques et des incertitudes qui pourraient entraîner une différence entre les performances réelles et celles décrites ou suggérées dans ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, sans limitation, ceux décrits ou identifiés dans les documents publics déposés par ENGIE EPS auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF), y compris ceux énumérés dans la section « Facteurs de risque » du Document de Registration Universel d’ENGIE EPS (anciennement EPS) déposé auprès de l'AMF le 7 avril 2021 (sous le numéro D.21-0273). Les investisseurs et les actionnaires d’ENGIE EPS doivent noter que si tout ou partie de ces risques se matérialisent, ils pourraient avoir un impact défavorable significatif sur ENGIE EPS.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'emploi d’une terminologie prospective, comprenant des verbes ou des termes tels que « anticipe », « croit », « estime », « prévoit », « a pour but », « peut », « projette », « développement », « en cours de discussion » ou « client potentiel », « devrait » ou « va », « projets », « carnet de commande », « pipeline » ou « plans » ou, pour chacun de ces termes, leurs contraires ou autres variantes ou terminologies équivalentes, ou par des discussions de stratégie, de plans, d'objectifs, de buts, d'événements ou d'intentions futures. Ces déclarations incluent tous les points qui ne sont pas des faits historiques et qui sont à des différents degrés, incertains, comme les déclarations sur les impacts de la pandémie de Covid-19 sur les opérations commerciales, les résultats financiers et la situation financière d'ENGIE EPS et sur l'économie mondiale. Elles apparaissent tout au long de ce communiqué et comprennent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les intentions, croyances ou prévisions actuelles d’ENGIE EPS, concernant, entre autres, les résultats d’ENGIE EPS en matière de développement commercial, de transactions, de situation financière, de perspectives, de stratégies financières, de prévisions pour la conception et le développement du produit, des applications et autorisations réglementaires, de modalités de remboursement, de coûts de vente et de pénétration du marché. Les facteurs importants susceptibles d'affecter les performances et de faire varier sensiblement les résultats des attentes de la direction ou d'affecter la capacité d'ENGIE EPS à atteindre ses objectifs stratégiques, incluent les incertitudes liées à l'impact de la Covid-19 sur les activités, les opérations et les employés d'ENGIE EPS. De surcroît, même si les résultats des transactions, la situation financière et la croissance d’ENGIE EPS, le développement des marchés et de l'industrie dans lesquels ENGIE EPS exerce son activité, coïncident avec les déclarations de ce communiqué, ces résultats ou ces développements ne peuvent pas être représentatifs des résultats ou des développements des prochaines périodes. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de publication de ce communiqué. ENGIE EPS n’a pas l’obligation et ne s’engage pas mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives.

