CESifo GmbH Münchener Gesellschaft zur F&ou : Révision des prévisions à la hausse concernant le volume des exportations

Jul 26, 2018

Début d'un regain d'enthousiasme chez les exportateurs allemands. Les prévisions de l'Institut ifo concernant le volume des exportations de l'industrie ont été revues à la hausse en juillet, pour passer à 13,7 points contre 12,7 points en juin. C'est la première croissance après sept baisses consécutives. Cependant, le contexte économique mondial reste tendu pour les exportateurs allemands.

Si les entreprises du secteur de la mécanique et de l'industrie électrique peuvent escompter des hausses sensibles de leurs exportations, et si celles de l'industrie métallurgique reprennent également confiance pour leurs futures exportations, le pessimisme reste en revanche de mise dans l'industrie automobile allemande. Le débat actuel sur le protectionnisme et la menace des droits de douane sur les voitures allemandes pèsent sensiblement sur le climat. Les prévisions d'exportation de ce secteur ont chuté à leur valeur la plus basse depuis octobre 2012.

Clemens Fuest

Président de l'Institut ifo