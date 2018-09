CESifo GmbH Münchener Gesellschaft zur F&ou : Selon les experts, les économies sont mieux armées pour une nouvelle crise financière

Sep 14, 2018

Dix ans après l'éclatement de la crise financière, les experts économiques du monde entier sont aujourd'hui persuadés que l'économie de leur pays est mieux armée pour affronter une nouvelle crise. C'est ce qu'ont estimé plus de 75 % des experts des économies développées lors d'un sondage ifo. Les spécialistes des économies émergentes et des pays en développement se sont pour leur part montrés moins optimistes : seulement 55 % d'entre eux pensent que leur pays est préparé pour une nouvelle crise. Ce sont au total 976 experts de 117 pays qui ont été consultés par l'Institut ifo.

Quelque 86 % des sondés de la zone euro, du Canada, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis reconnaissent que des réformes du secteur financier étaient nécessaires. Mais également les experts originaires d'Asie (87 %), des économies émergentes d'Europe (89 %) et de la Communauté des États indépendants (72 %) se sont dit favorables aux réformes. La plupart des experts sont unanimes sur le fait que des améliorations dans la réglementation des capitaux et des liquidités ainsi que dans la gestion des risques ont été initiées. C'est en particulier dans la zone euro, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis que les spécialistes sont d'avis que des réformes ont été mises en œuvre et dont le but est d'assurer plus de transparence lors de l'évaluation des instruments financiers. Et que les banques centrales ont été renforcées dans leur capacité à fournir des liquidités. Le point de controverse parmi les experts resterait de savoir si une réglementation générale plus forte a été mise en œuvre ainsi que des décisions plus strictes relatives aux instituts financiers transfrontaliers et au rôle des agences de notation.

Sur le point de savoir si d'autres réformes seraient nécessaires, la plupart des experts provenant des économies avancées se disent satisfaits de la politique actuelle. En revanche, ceux issus des économies émergentes et des pays en développement souhaitent des règles plus strictes, notamment en ce qui concerne la capacité de réaction des autorités financières aux risques du marché et une communication efficiente avec les acteurs présents sur les marchés. Il est à remarquer que nombre des experts favorables à des réformes plus encadrées proviennent des pays en développement et des économies émergentes d'Asie.

