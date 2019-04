CF&B Communication / Mot-clé(s) : Investissement

CF&B Communication: COMMUNIQUÉ DE PRESSE EUROPEAN « MidCap Event » COPENHAGUE 2019



19-Avr-2019 / 11:00 CET/CEST



CF&B Communication organisera la 5e édition de l'European 'MidCap Event' Scandinave, où des Midcaps qui font le tour des places financières européennes viendront rencontrer des investisseurs institutionnels scandinaves participants.

Pendant une journée, les dirigeants d'entreprises cotées en Allemagne, Belgique, Espagne, Finlande, France et Italie présenteront aux investisseurs présents leurs activités et leurs perspectives, lors de rendez-vous en tête à tête pré organisés.



30 sociétés cotées, ainsi qu'une quarantaine d'investisseurs institutionnels sont attendus à cet événement dont le succès croît d'année en année.



DEUTSCHE BÖRSE Cash Market sera la place de marché partenaire de l'événement.

INVEST SECURITIES (Paris) et INTERMONTE (Milan) sont les partenaires principaux de cette édition, qui soutiendront ces rencontres de leur savoir-faire et leurs connaissances sur leurs marchés.



L'inscription est gratuite pour les investisseurs :

